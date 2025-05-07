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中國央行降準降息振經濟 業界看好外界保守看待

中央社／ 台北7日電

中國人民銀行宣布降準、降息。業界看好利多，直指降準可加大流動性供給，降息可穩就業、穩企業、穩市場、穩預期；境外分析師對於這些措施帶來的信貸影響則不抱太高期待。

中國人民銀行（央行）行長潘功勝7日在中國國務院新聞辦公室（國新辦）記者會上宣布，將降低存款準備金率（降準）0.5個百分點，預計對市場提供長期流動性約人民幣1兆元（約新台幣4.2兆元）。

潘功勝表示，將下調政策利率0.1個百分點，即公開市場7天期逆回購利率將從現行1.5%降至1.4%，預計將帶動貸款市場報價利率（LPR）同步下調約0.1個百分點。

財聯社、新京報7日報導引述業界人士、市場人士對於中國人民銀行宣布降準、降息看法。

業界人士表示，降準可以調整市場流動性結構，加大中長期流動性供給，降低銀行負債成本；這次還將汽車金融公司、金融租賃公司存款準備金率從現行5%調降至0%，可加強這類機構對於特定領域的信貸供給能力。

業內人士提到，降息充分展現官方適度寬鬆貨幣政策立場，這是支持穩就業、穩企業、穩市場、穩預期的措施。政策利率下調將引導貸款市場報價利率和存款利率同步下調，有利於保持商業銀行淨息差穩定。

市場人士提到，這波措施降低個人住房公積金貸款利率0.25個百分點，直接地減輕貸款人利息負擔，等於增加民眾收入，將可提升消費能力，也可進一步地釋放剛性與改善性住房需求潛力。

路透社7日報導指出，外界持續關注中國貨幣政策走向，由於擔心資本外流，在人民幣承壓時，北京持續沉住氣；最近幾天美元走弱、人民幣走強，給了中國人民銀行一個調整機會。

路透社報導引述經濟學人智庫（EIU）高級經濟學家徐天辰的評論表示，美元走弱給予北京更多貨幣調整空間；對於這些措施帶來的信貸影響不抱太高期待，不過其確實能為市場帶來信心，可以支撐股市。

中國人民銀行 人民幣 信貸

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