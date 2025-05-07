受陸推降準降息利多影響 滬指半日漲0.64% 軍工類股全線爆發
受中國人民銀行（大陸央行）7日祭出降準降息等多項利多政策，激勵滬深股市開盤大漲，滬深三大股指午盤集體收紅。
類股方面，軍工類股早盤全線爆發，航飛方向領漲，地產股集體強勢，腦機介面概念活躍，影視院線類股調整，遊戲股震盪走低， AI概念股走弱。總體來看，個股漲多跌少，上漲個股超3,400檔。
截至午間收盤，滬指報3,337.23點，漲0.64%；深成指報10,101.18點，漲0.19%；創指報1,994.38點，漲0.40%。
瑞銀發布大陸股市策略報告稱，鑑於存在多重不確定性，建議在戰術上平衡價值與成長。短期內，由於盈利能見度較高，在市場成交量萎縮的情況下，大盤股表現可能優於小盤股。
在行業選擇上，瑞銀戰術性看好受益於大陸政策利多的行業。在市場波動的短期內，境內消費、自主可控、高股息和國防等主題可能會吸引投資者的關注。對於出口增長放緩的行業，瑞銀持謹慎態度。
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