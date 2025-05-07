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陸證監會主席稱支持優質中概股回流陸港 看巴菲特退休「這麼說」

聯合報／ 記者林宸誼／即時報導
大陸證監會主席吳清。記者陳政錄／攝影
大陸證監會主席吳清。記者陳政錄／攝影

在陸方釋出訊息，表示將與美方代表在瑞士會晤後，大陸三大金融監管機構7日聯合舉行發布會。大陸證監會主席吳清表示，支持優質中概股回歸大陸和香港市場，梳理優化境外上市的備案機制、流程與相關要素。要大力支持上海國際金融中心建設及鞏固提升香港國際金融中心地位，穩定推動人民幣交易櫃檯納入港股通。

吳清在發布會上還提及「股神」巴菲特（Warren Buffett）宣布年底退休一事。吳清認為，巴菲特是廣受尊敬的投資家，雖然即將退休，但價值長期投資、理性投資、努力回報投資者，這些基本的理念是不會退休的。

吳清也認為，巴菲特退休以後，這個時代也在呼喚新的偉大的投資家，大陸市場有一群非常優秀的企業和企業家，相信也一定會產生一群優秀的投資家、投資機構。也許不是1、2個股神，但肯定會有一些百年老店、投資機構，優秀的投資團隊會在大陸的市場上產生。

吳清也指出，外資持有A股流通市值穩定在人民幣3兆元左右，證監會將堅定不移推進資本市場高水準對外開放。他形容，大陸資本市場最重要的特徵是「靠譜」，有信心、有條件、有能力實現大陸股市的穩定健康發展。

吳清表示，近期關注到外資機構上調大陸股票信評，也密集調研A股上市公司，積極評價大陸資本市場和資產。 另外，證監會將公布「推動公募基金高質量發展行動方案」。

吳稱，改革突出強化公募基金與投資者利益綁定，將優化主動權益類基金收費模式，業績差的必須少收管理費，透過浮動管理費收取機制，扭轉基金公司「旱澇保收」現象，將業績是否跑贏基準、投資者盈虧情況等，納入基金公司和基金經理考核體系。此外明確3年以上考核權重不低於80%，以減少基金經理追升殺跌現象。

除了大陸證監會主席吳清，記者會上包含人行（大陸央行）行長潘功勝、大陸國家金融監管總局局長李雲澤，也宣布一系列相關穩市措施。

巴菲特 資本市場 金融中心

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