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富智康：關注美元貶值和關稅變數 機器人業績佳

中央社／ 台北7日電

鴻海旗下富智康公布第1季自結獲利107.2萬美元，較2024年同期轉盈，預估上半年業績可較去年改善，主要是車用電子、生產線設備和機器人應用產品銷售增加，今年毛利率可回穩，關注美元貶值對業外匯兌收益影響、以及美國關稅變數。

富智康6日公布第1季自結營收10.17億美元，較去年同期9.98億美元成長1.9%，單季自結獲利107.2萬美元，較去年同期虧損2040.7萬美元轉盈。

富智康說明，第1季客戶和產品組合調整，改善毛利率，第1季自結毛利率3.17%，較去年同期的1.61%上升，主要是富智康從傳統手機解決方案轉向獲利率更高的應用，特別是智慧製造和車用電子領域。

展望今年營運，富智康預期，今年銷售額可能較去年微幅下跌，不過客戶及產品調整可改善毛利率，今年上半年業績可較去年同期改善，其中車用電子、生產線設備和機器人業務相關產品的銷售額看增。

不過富智康也指出，上半年需留意美元匯率貶值對業外匯兌收益影響，第1季外匯收益減少至290萬美元，較2024年首季790萬美元減少，此外，上半年也需關注美國關稅變數對全球貿易和手機市場的潛在負面影響。

在北美市場布局，富智康先前在年報中揭露，強化墨西哥廠區優勢，重建北美業務，以此區隔亞洲供應鏈，其中墨西哥廠布局醫療產業，從奇瓦瓦（Chihuahua）廠區開始提供電子代工服務（EMS）。

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