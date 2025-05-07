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與美會談前先「一攬子」政策穩市！陸證監會：助受影響企業應對衝擊

聯合報／ 記者陳政錄／北京即時報導
適逢美中將展開經貿談判，大陸國務院新聞辦公室7日上午舉辦發布會，邀中國人民銀行（大陸央行）行長潘功勝、大陸國家金融監督管理總局局長李雲澤、中國證券監督管理委員會主席吳清，介紹「一攬子金融政策支持穩市場穩預期」有關情況，受到現場坐滿的中外記者高度關切。記者陳政錄／攝影
適逢美中將展開經貿談判，大陸國務院新聞辦公室7日上午舉辦發布會，邀中國人民銀行（大陸央行）行長潘功勝、大陸國家金融監督管理總局局長李雲澤、中國證券監督管理委員會主席吳清，介紹「一攬子金融政策支持穩市場穩預期」有關情況，受到現場坐滿的中外記者高度關切。記者陳政錄／攝影

在陸方剛釋出同意與美會談關稅議題之際，大陸國新辦7日上午召開發布會，介紹「一攬子金融政策支持穩市場穩預期」有關情況。大陸證監會主席吳清表態，將繼續促進資本市場功能發揮，盡力幫助受影響企業應對美加徵關稅的衝擊，例如在股權質押、再融資、募集資金使用等方面增強監管包容度。

大陸國新辦7日上午召開發布會，邀中國人民銀行（大陸央行）行長潘功勝、大陸國家金融監督管理總局局長李雲澤、大陸證券監督管理委員會主席吳清出席。

一開始，潘功勝就宣布加大宏觀調控強度，推出一攬子貨幣政策的三大類共十項措施，同時「降準又降息」，包括降低存款準備金率0.5個百分點，預計將向市場提供長期流動性約人民幣1兆元。

以及，下調政策利率0.1個百分點，即公開市場7天期逆回購操作利率從目前的1.5%調降至1.4%，預計將帶動貸款市場報價利率（LPR）同步下調約0.1個百分點，還有下調結構貨性貨幣政策工具利率0.25個百分點、降低個人住房公積金貸款利率0.25個百分點等。

接著，李雲澤也表示，下一步將推出八項增量政策，涉及房市融資制度、進一步擴大保險資金長期投資試點範圍、調整優化監管規則，和支持小微企業、民營企業融資一攬子政策及護航外貿發展系列政策措施等。

對於資本市場，吳清坦言，4月初以來，美政府關稅政策嚴重衝擊國際經貿秩序，國際金融市場劇烈動蕩，也給大陸國內資本市場帶來很大壓力。他說，證監會將堅持「兩強兩嚴」，堅定不移辦好自己的事，支持中央匯金公司發揮好類「平準基金」作用，近期將推出深化科創板、創業板改革政策措施，和是大力推動中長期資金入市。

吳清在回應關稅衝擊時提到，下一步，證監會將繼續促進資本市場功能發揮，在加強監管的同時也要努力傳遞監管溫度，盡力幫助受影響企業應對美加徵關稅的衝擊。一是進一步加大走訪幫扶，二是優化監管安排，三是支持轉型升級，四是強化多層次資本市場產品和服務支持。

具體措施上，他說，對於確實受關稅政策影響比較大的上市公司，在股權質押、再融資、募集資金使用等方面增強監管包容度，幫助紓困解難。進一步完善訊息披露豁免相關規則，進一步引導上市公司加強與投資者有效溝通。

中國人民銀行（大陸央行）行長潘功勝7日上午，出席大陸國務院新聞辦公室新聞發布會，介紹「一攬子金融政策支持穩市場穩預期」有關情況，宣布降準降息。記者陳政錄／攝影
中國人民銀行（大陸央行）行長潘功勝7日上午，出席大陸國務院新聞辦公室新聞發布會，介紹「一攬子金融政策支持穩市場穩預期」有關情況，宣布降準降息。記者陳政錄／攝影
中國證券監督管理委員會主席吳清7日上午，出席大陸國務院新聞辦公室新聞發布會，介紹「一攬子金融政策支持穩市場穩預期」有關情況。記者陳政錄／攝影
中國證券監督管理委員會主席吳清7日上午，出席大陸國務院新聞辦公室新聞發布會，介紹「一攬子金融政策支持穩市場穩預期」有關情況。記者陳政錄／攝影

上市公司 中國人民銀行 資本市場

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