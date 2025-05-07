陸金管總局推8項增量政策 涉房地產金融、險資入市等
大陸國家金融監督管理總局局長李雲澤7日出席大陸國務院新聞辦公室新聞發布會，介紹「一攬子金融政策支持穩市場穩預期」有關情況時表示，近期將推出8項增量政策，涉房地產金融及險資入市等。相關政策包含：
第一，加快推出與房地產發展新模式相適配的系列融資制度，助力持續鞏固房地產市場的穩定態勢；
第二，進一步擴大保險資金長期投資試點範圍，為市場引入更多的增量資金；
第三，調整優化監管規則，進一步調降保險公司股票投資風險因數，支持穩定和活躍資本市場；
第四，儘快推出支持小微企業民營企業融資一攬子政策，做深做實融資協調工作機制，助力穩企業、穩經濟；
第五，制定實施銀行業保險業護航外貿發展系列政策措施，對受關稅影響較大的市場主體提供精準服務，全力幫扶穩定經營，拓展市場；
第六，修訂公布併購貸款管理辦法，促進產業加快轉型升級；
第七，將發起設立金融資產投資公司的主體，擴展至符合條件的全國性商業銀行，加大對科創企業的投資力度；
第八，制定科技保險高品質發展的意見，更好發揮風險分擔和補償作用，切實為科技創新提供有力保障。
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