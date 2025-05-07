陸降準降息救市！人行行長潘功勝提貨幣政策3大類、10項措施

中國人民銀行（大陸央行）行長潘功勝7日表示，進一步實施好適度寬鬆的貨幣政策，人民銀行將加大宏觀調控的力度，推出一攬子貨幣政策措施，主要有3大類，共10項措施。

包括大陸央行行長潘功勝、金融監管總局局長李雲澤、大陸證監會主席吳清， 7日上午9時出席並介紹「一攬子金融政策支持穩市場穩預期」有關情況。

第一大類是數量型政策，主要透過降準等措施，加大中長期流動性供給，保持市場流動性充裕，包含：

一、降低存款準備金率0.5個百分點，預計將向市場提供長期流動性約人民幣1兆元（新台幣4.2兆元）。

二、完善存款準備金制度，階段性將汽車金融公司、金融租賃公司的存款準備金率從目前的5%調降為0%。

第二大類是價格型政策，主要包括下調政策利率、降低結構性貨幣政策工具的利率以及調降公積金貸款利率，包含：

三、下調政策利率0.1個百分點，也就是公開市場7天期逆回購利率，從目前的1.5%降至1.4%，預計將帶動貸款市場報價利率（LPR）同步下行約0.1個百分點。

四、下調結構性貨幣政策工具利率0.25個百分點，包括各類專項結構性政策工具利率。例如，支農、支小再貸款利率從目前的1.75%降至1.5%；抵押補充貸款（PSL）利率從目前的2.25%降至2%。

五、降低個人住房公積金貸款利率0.25個百分點，五年期以上首套房利率從2.85%降至2.6%，其他期限的利率同步調整。

第三大類是結構性政策，目的完善現有結構性貨幣政策工具，並創新新的政策工具，支持科技創新、擴大消費、普惠金融等領域，包含：

六、增加人民幣3,000億元的科技創新和技術改造再貸款額度，由目前的人民幣5,000億元增加至人民幣8,000億元，持續支持「兩新」政策的實施，即大規模設備更新和消費廢品以舊換新。

七、設立人民幣5,000億元服務消費與養老再貸款，引導商業銀行加大對服務消費與養老的信貸支持。

八、增加智慧支農再貸款額度人民幣3,000億元，並調降再貸款利率，與調降再貸款利率的政策形成協同效應，支持銀行擴大對涉農小微和民營企業的貸款投放。

九、優化兩項支持資本市場的貨幣政策工具，將證券基金、保險公司互換便利人民幣5,000億元和股票質押回購再貸款人民幣3,000億元合併，總額度變為人民幣8,000億元。