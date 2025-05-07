陸祭出降準降息救市！A股三大股指高開逾1%

中國人民銀行（大陸央行）7日宣布降準0.5個百分點（2碼），向市場提供長期流動性約人民幣1兆元（約新台幣4.2兆元），並降低政策利率0.1個百分點。三大股指集體開高，漲逾1%。

上證指數7日上午開盤報3,354.97點，漲幅1.17%；深證成指上午開盤報10,218.33點，漲幅1.35%；創業板指數上午開盤報2,024.30點，漲幅1.91%。恒指延續過去4日的升勢，7日上午高開507點，漲2.24%。

中國人民銀行（大陸央行）行長潘功勝、金融監管總局局長李雲澤、大陸證監會主席吳清， 7日上午9時介紹「一攬子金融政策支持穩市場穩預期」有關情況，舉行時間就在金融市場開盤之前。而大陸國新辦一般的發布會舉行時間是在上午10時。

A股券商金融類股7日高開，弘業期貨、九鼎投資漲停，錦龍股份漲超9%，湘財股份、天風證券紛紛高開。大陸央行7日還宣布將優化2項支持資本市場的貨幣政策工具，將證券、基金、保險公司互換便利人民幣5,000億元和股票購買庫藏股增持再貸款人民幣3,000億元額度合併使用，總額度人民幣8,000億元。