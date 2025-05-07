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降準又降息！陸人行行長：降準0.5個百分點 降低政策利率0.1個百分點

聯合報／ 記者林宸誼陳政錄／即時報導
中國人民銀行（大陸央行）行長潘功勝7日上午，出席大陸國新辦新聞發布會。記者陳政錄／攝影
中國人民銀行（大陸央行）行長潘功勝7日上午，出席大陸國新辦新聞發布會。記者陳政錄／攝影

中國人民銀行（大陸央行）行長潘功勝7日在國新辦舉行的新聞發布會上宣布，降準0.5個百分點，向市場提供長期流動性約人民幣1兆元（新台幣4.2兆元），並降低政策利率0.1個百分點。

大陸國務院新聞辦公室7日舉辦發布會，由人行行長潘功勝、大陸國家金融監督管理總局局長李雲澤、中國證券監督管理委員會主席吳清，介紹「一攬子金融政策支持穩市場穩預期」有關情況。

上次降準是在2024年9月24日，潘功勝當時宣布，下調存款準備金率0.5個百分點，向金融市場提供長期流動性約人民幣1兆元。其次是在利率部分，降低中央銀行政策利率，7天逆回購操作利率下調0.2個百分點，未來將降至1.5% ，引導貸款市場報價利率和存款利率同步下行，保持商業銀行淨利息差穩定。

大陸國務院新聞辦公室7日舉辦發布會，邀中國人民銀行（大陸央行）行長潘功勝、大陸國家金融監督管理總局局長李雲澤、中國證券監督管理委員會主席吳清，介紹「一攬子金融政策支持穩市場穩預期」有關情況。記者陳政錄／攝影
大陸國務院新聞辦公室7日舉辦發布會，邀中國人民銀行（大陸央行）行長潘功勝、大陸國家金融監督管理總局局長李雲澤、中國證券監督管理委員會主席吳清，介紹「一攬子金融政策支持穩市場穩預期」有關情況。記者陳政錄／攝影

中國人民銀行 人民幣

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