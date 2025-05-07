降準又降息！陸人行行長：降準0.5個百分點 降低政策利率0.1個百分點

中國人民銀行（大陸央行）行長潘功勝7日在國新辦舉行的新聞發布會上宣布，降準0.5個百分點，向市場提供長期流動性約人民幣1兆元（新台幣4.2兆元），並降低政策利率0.1個百分點。

大陸國務院新聞辦公室7日舉辦發布會，由人行行長潘功勝、大陸國家金融監督管理總局局長李雲澤、中國證券監督管理委員會主席吳清，介紹「一攬子金融政策支持穩市場穩預期」有關情況。