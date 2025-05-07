聽新聞
0:00 / 0:00
降準又降息！陸人行行長：降準0.5個百分點 降低政策利率0.1個百分點
中國人民銀行（大陸央行）行長潘功勝7日在國新辦舉行的新聞發布會上宣布，降準0.5個百分點，向市場提供長期流動性約人民幣1兆元（新台幣4.2兆元），並降低政策利率0.1個百分點。
大陸國務院新聞辦公室7日舉辦發布會，由人行行長潘功勝、大陸國家金融監督管理總局局長李雲澤、中國證券監督管理委員會主席吳清，介紹「一攬子金融政策支持穩市場穩預期」有關情況。
上次降準是在2024年9月24日，潘功勝當時宣布，下調存款準備金率0.5個百分點，向金融市場提供長期流動性約人民幣1兆元。其次是在利率部分，降低中央銀行政策利率，7天逆回購操作利率下調0.2個百分點，未來將降至1.5% ，引導貸款市場報價利率和存款利率同步下行，保持商業銀行淨利息差穩定。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言