暗示川普？黃仁勳：大陸AI市場將達500億美元 絕不能錯過！

即將在下周訪台，並為台北國際電腦展（COMPUTEX）專題演講和固樁供應鏈的輝達執行長黃仁勳6日表示，未來2到3年大陸人工智慧（AI）晶片市場規模可能會達到500億美元，錯過它將是一個「巨大的損失」。因此，美國企業獲得對大陸市場的准入至關重要。

美國消費者新聞與商業頻道（CNBC）報導，黃仁勳強調，能夠在大陸銷售產品將帶來收入、稅收，並「在美國創造大量就業機會。」

他指出，「我們必須保持敏捷。無論政府制定什麼政策，只要是符合國家利益的，我們都會支持。」

輝達是圖形處理單元（GPU）的領先供應商，提供人工智慧繁榮發展動力，該公司市值提升至近3兆美元。先前為符合美國出口管制，專門為大陸市場設計出了H20「特供晶片」。

然而上月美國商務部突然宣布，像輝達H20、超微MI308這種專門根據美國政策設計、特供大陸的簡裝版本，也必須拿到新的許可才能出口大陸，且該政策無限期有效。輝達預計，下個季度會因此認列減損55億美元，這是迄今為止最強烈的跡象，代表該公司的歷史性增長可能因中美貿易緊張局勢而放緩。

值得注意的是，黃仁勳已不止一次在公開場合稱讚大陸的人工智慧技術。4月他在華盛頓舉行的一次科技會議上表示，大陸在人工智慧方面「並不落後」，華為是世界上最強大的科技公司之一。

黃仁勳還指出，中美在人工智慧發展領域的水準非常接近。他強調大陸是一個意志堅定、能力超群的國家，全球一半的人工智慧領域研究人員都是中國人，而人工智慧領域的競爭是一場「持久戰」，無法速勝。

輝達股價在2023年漲幅高達240%，2024年又漲了1.7倍，但今年以來已下跌約18%。該公司將於28日公布第1季財報。根據倫敦證交所集團（LSEG）的數據，市場預期營收將年增65%，達到431億美元。

分析師指出，雖然輝達的成長速度仍遠快於其它大型科技公司，但相較於去年同期營收逾260%的增幅，成長速度已明顯放緩。

黃仁勳6日強調，「世界現在渴望參與人工智慧。讓我們現在就把美國的人工智慧展現在大家面前。」