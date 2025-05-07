快訊

台幣開盤仍升值2分 「30元關卡保衛戰」今再度登場

3C致命／恐怖網路挑戰入侵兒少世界 台灣家長如臨大敵

「妻簽字求活路」宥勝爆離婚遷居 前經紀人發聲回應

聽新聞
0:00 / 0:00

暗示川普？黃仁勳：大陸AI市場將達500億美元 絕不能錯過！

聯合報／ 記者林宸誼／即時報導
輝達執行長黃仁勳。路透
輝達執行長黃仁勳。路透

即將在下周訪台，並為台北國際電腦展（COMPUTEX）專題演講和固樁供應鏈的輝達執行長黃仁勳6日表示，未來2到3年大陸人工智慧（AI）晶片市場規模可能會達到500億美元，錯過它將是一個「巨大的損失」。因此，美國企業獲得對大陸市場的准入至關重要。

美國消費者新聞與商業頻道（CNBC）報導，黃仁勳強調，能夠在大陸銷售產品將帶來收入、稅收，並「在美國創造大量就業機會。」

他指出，「我們必須保持敏捷。無論政府制定什麼政策，只要是符合國家利益的，我們都會支持。」

輝達是圖形處理單元（GPU）的領先供應商，提供人工智慧繁榮發展動力，該公司市值提升至近3兆美元。先前為符合美國出口管制，專門為大陸市場設計出了H20「特供晶片」。

然而上月美國商務部突然宣布，像輝達H20、超微MI308這種專門根據美國政策設計、特供大陸的簡裝版本，也必須拿到新的許可才能出口大陸，且該政策無限期有效。輝達預計，下個季度會因此認列減損55億美元，這是迄今為止最強烈的跡象，代表該公司的歷史性增長可能因中美貿易緊張局勢而放緩。

值得注意的是，黃仁勳已不止一次在公開場合稱讚大陸的人工智慧技術。4月他在華盛頓舉行的一次科技會議上表示，大陸在人工智慧方面「並不落後」，華為是世界上最強大的科技公司之一。

黃仁勳還指出，中美在人工智慧發展領域的水準非常接近。他強調大陸是一個意志堅定、能力超群的國家，全球一半的人工智慧領域研究人員都是中國人，而人工智慧領域的競爭是一場「持久戰」，無法速勝。

輝達股價在2023年漲幅高達240%，2024年又漲了1.7倍，但今年以來已下跌約18%。該公司將於28日公布第1季財報。根據倫敦證交所集團（LSEG）的數據，市場預期營收將年增65%，達到431億美元。

分析師指出，雖然輝達的成長速度仍遠快於其它大型科技公司，但相較於去年同期營收逾260%的增幅，成長速度已明顯放緩。

黃仁勳6日強調，「世界現在渴望參與人工智慧。讓我們現在就把美國的人工智慧展現在大家面前。」

美國

延伸閱讀

黃仁勳登台演講為Computex開場 AI機器人受期待

黃仁勳：大陸AI競爭不落後 點名華為「最難對付科技公司之一」

黃仁勳指「陸AI實力沒有落後」 籲川普政府修改出口規範

黃仁勳示警中國AI實力不落後！籲川普改變晶片出口 稱華為「難對付」

相關新聞

市場翻身戰？蘋果AI傳將隨iOS 18.6在大陸上線 阿里、百度技術支持

跳票多次的大陸「國行版」蘋果手機AI又傳來新消息。據美國知名科技記者古爾曼（Mark Gurman）透露，蘋果AI將在i...

降準又降息！陸人行行長：降準0.5個百分點 降低政策利率0.1個百分點

中國人民銀行（大陸央行）行長潘功勝7日在國新辦舉行的新聞發布會上宣布，降準0.5個百分點，向市場提供長期流動性約人民幣1...

暗示川普？黃仁勳：大陸AI市場將達500億美元 絕不能錯過！

即將在下周訪台，並為台北國際電腦展（COMPUTEX）專題演講和固樁供應鏈的輝達執行長黃仁勳6日表示，未來2到3年大陸人...

中東主權基金 布局51檔A股

據大陸A股上市公司首季財報統計，阿布達比投資局、科威特政府投資局兩大中東主權基金持股偏好曝光。截至第1季末，兩家機構合計...

在岸人民幣補漲 攀半年高點

大陸五一連假後首個交易日，人民幣在岸價（CNY）收升463點或0.64%，報7.2169，創去年11月11日以來近半年新...

陸港口4月出貨量續揚

儘管外界預期中美關稅戰將拖累大陸經濟與雙邊貿易，但大陸港口的實際出貨量似乎尚未受到影響。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。