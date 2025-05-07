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破紀錄 港府金管局擲700億港幣阻升值

聯合報／ 香港特派員李春／香港報導

美元弱勢、港幣升值，香港金融管理局昨日再度注資逾七百億港幣，再破單次注資紀錄。香港金管局說，有三大原因持續推高港幣需求，而香港外匯基金的美元資產組合，已減少至大約百分之七十九，相比幾年前百分之九十美元資產減少，現時已逐漸把投資組合分散至非美元資產，包括人民幣、歐元、日圓及英鎊等。

港幣長時間觸及七點七五強方兌換保證，金管局昨日兩度入市維持港幣聯繫匯率，繼香港時間昨晨宣布已賣出六○五點四三億港幣（約七十八點一二億美元），金管局於當日下午宣布，香港交易時段亦向市場出售一二七點八八億港幣（約十六點五億美元）。

按照香港現行的香港聯繫匯率機制，當港幣匯價觸及七點七五強方水平後，香港金管局要注資買入美元。香港金管局今年已四度注資，共計一二九四億港幣等值資金。

香港金管局總裁余偉文昨天表，有三大原因推升了港幣需求，一是包括與股票投資相關的對港幣需求，過去幾個月，大陸南下香港市場的資金不少；二是平倉活動，本輪有不少亞洲貨幣平倉交易，不只是港幣，新台幣、韓圜、泰銖等在過去幾天都升；三是對港幣需求，接下來會再增加，包括一些可能很重磅、大型的IPO會來香港。

台幣 資產 香港

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