陸數字峰會 簽約2280億人民幣
第八屆數字中國建設峰會4日閉幕。本屆峰會共簽約數字經濟重點項目455個、總投資額2280億元人民幣，比上屆峰會分別增長8%和12%，項目涵蓋新一代人工智能、機器人、算力基礎設施、互聯網醫療等領域。
中新社報導，本屆峰會共吸引超36萬人次參會觀展，創下歷史新高，峰會成果豐碩。40餘場論壇與對話交流活動在本屆峰會期間登場，數字中國發展指標體系和數字經濟獨角獸發展報告首次發佈；此次峰會突出企業唱主角，企業界嘉賓參會佔比提升至70%。
5.6萬平方米現場體驗區，共推出超100個數字技術互動體驗項目和超30個實物模型，首展率達超65%，並首次設立低空經濟專區。現場體驗區於4月28日至5月4日對外開放，恰逢五一假期，吸引了眾多市民、遊客前來體驗數字科技的魅力。
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