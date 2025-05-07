上海對東協進出口 續增溫

上海海關統計，2024年，中國經濟中心城市上海對東盟（東協）進出口較上一年（2023年）增長6.9%。今年（2025年）一季度，上海市對東盟進出口同比增長7.1%，明顯好於同期全市外貿平均水平。

新華社報導，海關統計顯示，2024年，上海與東盟之間的一般貿易、保稅物流和加工貿易三大貿易方式均呈現積極增長之勢；外商投資企業和民營企業對RCEP和CAFTA的規則使用積極，已成為進出口主力軍。

產業結構互補、產業分工差異，是上海與東盟進出口持續增長的內生動力。以機電產品為例，2024年，上海對東盟出口機電產品1626.3億元，比上一年（2023年）增長15.1%，占上海對東盟出口總值的63.9%，集成電路、手機、電氣控制裝置在其中扮演重要角色；反過來，上海又從東盟進口機電產品1665.5億元，比上一年（2023年）增長3.7%，占上海自東盟進口總值的50.8%。

從2024年的數據分析，上海與東盟之間5827.9億元的進出口，已占上海外貿總值的13.7%，比重較上1年（2023年）提升0.7個百分點，東盟已成為僅次於歐盟的上海第2大貿易伙伴。