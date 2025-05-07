陸企赴港上市 46家喊衝

經濟日報／ 記者黃雅慧／綜合報導

大陸A股公司擬赴香港第二上市（A+H）隊伍進一步擴大。截至本月5日，已有46家A股公司計劃赴港上市，其中又以消費、科技公司占多數。

這批擬赴港上市的A股公司大多來自消費、科技等行業。例如，海天調味、東鵬飲料、安井食品都是境內知名的消費品公司。寧德時代、藍思科技、三花智控、恒瑞醫藥則來自新能源、晶片、醫藥等科技產業。

分析認為越來越多A股公司謀求赴港上市，除了政策支持外，也期拓展國際業務版圖、優化融資渠道、提升全球影響力。

高盛亞洲（除日本外）消費零售主管兼併購主管SushilBathija認為，消費零售企業赴港上市主要驅動因素包括企業的國際化擴張戰略、吸引國際投資者優化股東結構，以及香港資本市場在後續融資和股權激勵方面更具靈活性等。

證券時報報導，浦銀國際首席策略分析師賴燁燁表示，赴港上市能夠顯著提升公司在境外市場的融資能力，優化資源配置效率，還能助力公司在國際市場中進一步拓展業務版圖，增強其全球影響力。

此外，政策支持也提升港股市場吸引力，港交所在去年10月優化了A股公司赴港上市的審批流程，比如寧德時代僅花25天就完成審批，且降低A股公司發行H股的門檻。

主管 寧德時代 香港

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