中東主權基金 布局51檔A股

據大陸A股上市公司首季財報統計，阿布達比投資局、科威特政府投資局兩大中東主權基金持股偏好曝光。截至第1季末，兩家機構合計在51檔A股十大流通股東名單之列，持股市值超過人民幣160億元（約台幣662億元）。

這些資金重倉類股包括礦業、家電、機械、硬體設備、汽車零配件、電氣設備等族群。

中東主權基金近期多有投資大陸產業舉動，作為資本市場一大力量，其持股偏好格外引人關注，其投資策略和行業選擇除了反映自身投資邏輯，也能為市場提供觀察視角。

科威特政府投資局2011年底獲QFII（合格境外機構投資者）資格，2012年3月獲3億美元初始投資額度，2013年1月北京設代表處後增至7億美元，2014年大中華區投資總額達80億美元；阿布達比投資局以QFII身分入場較晚，2021年才在北京設辦事處。

這兩大基金也位列全球十大主權財富基金之中。

數據顯示，科威特政府投資局在第1季末躋身24檔A股十大流通股東，市值累計人民幣54.93億元，較上期增36.95%。在重倉股方面，持有的衛星化學、三花智控市值均超過人民幣5億元，但第1季對二者有所減持。行業分布上，其重倉個股涉及家電、機械、硬體設備、汽車零配件、電氣設備。

阿布達比投資局截至第1季末，該機構現身27檔A股前十大流通股東，累計持股市值超過人民幣106億元，較上期增74%。第一大重倉股為紫金礦業，持有1.63億股，市值人民幣29.56億元，同時持有東方鋯業、河鋼資源等有色金屬個股。

投資偏好從醫藥生物逐步擴展至硬體設備、建材等。此外，第1季還大筆增持京東方A，增持12.66億股，累計持倉市值達到人民幣15.55億元，占其流通股的比率達到1%。