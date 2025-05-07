陸服務業PMI 探七月低點
受中美關稅戰帶來的不確定性影響，最新公布的4月財新中國服務業經營活動指數（服務業PMI）為50.7，景氣度降至2024年10月以來、近七個月新低。
財新網報導指，上述數據顯示，4月服務業擴張速度放緩。而先前公布的4月財新中國製造業PMI走低0.8個百分點至50.4，為2月以來最低，兩大產業景氣度均下降，當月綜合PMI產出指數下滑0.7個百分點至51.1。
上述結果與大陸官方調查結果大致一致。大陸國家統計局數據指出，4月製造業、服務業PMI分別下降1.5個、0.2個百分點至49.0、50.1，前者跌回收縮區間。
財新智庫高級經濟學家王喆認為，中美貿易摩擦影響下，4月製造業及服務業供需改善幅度放緩，製造業出口壓力較大。值得注意的是，製造業和服務業生產經營預期指數分別降至史上第三和第二低位，市場對未來經濟樂觀預期不足。
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