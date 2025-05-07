陸港口4月出貨量續揚

儘管外界預期中美關稅戰將拖累大陸經濟與雙邊貿易，但大陸港口的實際出貨量似乎尚未受到影響。

大陸交通運輸部昨（6）日公布最新數據顯示，截至4月27日的一周，大陸全港口共處理貨櫃670萬個，外媒計算，這項數據年增7%。

彭博分析，由於海運占大陸對外貿易運輸的絕大多數，這組數據預告即將在9日公布的4月出口數據仍將表現堅挺。

大陸4月的空運表現同樣穩健。截至4月27日的四個星期內，國際貨運航班數量年增30%。這很可能受惠於希音（Shein）和Temu等電商平台銷售激增，兩家電商平台趕在5月2日小額包裹免稅政策終止前出貨。

彭博調查的經濟學家預測，大陸4月出口將年增2.5%，雖然比上個月年增12%放緩，但在美國大幅加稅的背景下，仍屬不錯的表現。

不過，中美貿易的實際流量已有所下滑。彭博船運追蹤數據顯示，近期停靠大陸港口並駛往美國的貨輪數量，已從4月中旬的73艘驟減至目前的47艘。