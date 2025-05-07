陸港口4月出貨量續揚
儘管外界預期中美關稅戰將拖累大陸經濟與雙邊貿易，但大陸港口的實際出貨量似乎尚未受到影響。
大陸交通運輸部昨（6）日公布最新數據顯示，截至4月27日的一周，大陸全港口共處理貨櫃670萬個，外媒計算，這項數據年增7%。
彭博分析，由於海運占大陸對外貿易運輸的絕大多數，這組數據預告即將在9日公布的4月出口數據仍將表現堅挺。
大陸4月的空運表現同樣穩健。截至4月27日的四個星期內，國際貨運航班數量年增30%。這很可能受惠於希音（Shein）和Temu等電商平台銷售激增，兩家電商平台趕在5月2日小額包裹免稅政策終止前出貨。
彭博調查的經濟學家預測，大陸4月出口將年增2.5%，雖然比上個月年增12%放緩，但在美國大幅加稅的背景下，仍屬不錯的表現。
不過，中美貿易的實際流量已有所下滑。彭博船運追蹤數據顯示，近期停靠大陸港口並駛往美國的貨輪數量，已從4月中旬的73艘驟減至目前的47艘。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言