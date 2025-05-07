應對美關稅衝擊 IMF：陸應擺脫出口導向模式

美中關稅戰持續，國際貨幣基金（IMF）總裁喬治艾娃近日表示，IMF積極推動其對中國大陸的政策建議，呼籲大陸擺脫出口導向型經濟成長模式。而由於關稅提高帶來的強烈需求衝擊，大陸很可能會面臨通貨緊縮，而美國將因關稅出現通膨上升。

路透報導，在洛杉磯舉行的米爾肯研究院全球會議上，有人詢問，在美國財政部長貝森特指示該組織回歸其核心經濟穩定使命的要求後，IMF是否需要對中國採取更強硬立場？喬治艾娃對此表示，「我們（IMF）一直都這麼做」。

針對中國經濟，喬治艾娃表示，中國必須處理四個影響其國內外經濟的問題。首先要從出口導向型經濟向更加依賴消費的模式轉變；其次要解決房地產行業的問題。同時，北京還需要擁抱服務業作為經濟成長的重要驅動力，並減少政府在經濟中的角色。但喬治艾娃也坦言，在短期內，中國官方的經濟干預程度不太可能大幅縮小。

另據俄羅斯衛星通訊社，喬治艾娃還表示，由於美國總統川普徵收關稅，美國對中國出口的需求將急劇下降，中國將面臨通縮壓力，而歐洲的需求也將減少，這可能會緩和通膨，「中國很可能會面臨通貨緊縮，因為中國的需求衝擊非常強烈」。同時，像美國這樣正面臨大規模供應危機的發達經濟體，在需求持續存在的情況下商品供應不足，美國將面臨供應衝擊，這將增加通貨膨脹壓力，推動價格上漲。

在上個月舉行的IMF和世界銀行春季會議上，貝森特曾說，這兩個國際機構應回到核心使命，即經濟穩定與發展，而非過度涉足氣候、性別與平等議題。他呼籲IMF成為一個直言不諱的真相揭示者，並指IMF應點名像中國這樣長期實施對全球造成扭曲的政策及不透明貨幣做法的國家。