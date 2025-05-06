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陸售特斯拉國產率超95% 特斯拉全球副總裁：歸功於「中國智造」

聯合報／ 記者黃雅慧／即時報導
美國電動車企特斯拉官方微博6日發布影片稱，大陸國內銷售的每一輛Model 3和煥新Model Y上，超過95%的零件都產自中國。圖取自微博@特斯拉
美國電動車企特斯拉官方微博6日發布影片稱，大陸國內銷售的每一輛Model 3和煥新Model Y上，超過95%的零件都產自中國。圖取自微博@特斯拉

美國電動車企特斯拉官方微博6日發布影片稱，大陸國內銷售的每一輛Model 3和煥新Model Y上，超過95%的零件都產自中國。而特斯拉全球副總裁陶琳隨即轉發影片並表示，「咱們國內消費者可以用全球最低的價格買到Model 3/Y，要歸功於上海超級工廠的『中國智造』。」並稱特斯拉也已經把其中60多家供應商引入特斯拉的全球採購體系，助力大家走向更廣闊的世界舞台。

陶琳指出，特斯拉和中國本土的400多家供應鏈夥伴們一起，追求最好的品質、最高的效率和最優的成本，為國內、亞太和歐洲市場的數百萬用戶打造最棒的產品。

據了解，目前大陸國內在售的Model 3，官方指導起售價人民幣23.55萬元、Model Y為人民幣26.35萬元。相較於美國的售價，不包括7,500美元的稅收抵免，Model 3和Model Y車型起售價均為42,490美元（約人民幣為30.66萬元），遠超中國大陸售價。

特斯拉上海工廠在五年時間內已下線了300多萬輛整車，向海外市場出口了100萬輛以上，2024年交付量超過91.6萬輛，佔到了特斯拉全球交付量的一半。

此外，特斯拉第1季總營收193.35億美元，年減9%；汽車業務營收139.67億美元，年減20%；淨利潤僅4.09億美元，較去年同期的14.05億美元暴跌71%。被外界視為史上最慘烈成績單。而這與特斯拉在歐美市場銷量陷入泥潭有關，外界認為特斯拉將復甦希望寄託於中國大陸。

據特斯拉第1季全球汽車交付量數據，第1季共計交付新車336,681台，年減13%。特斯拉Model 3和Model Y共計交付323,800台，佔據了絕大部分銷量。而特斯拉在大陸銷量也面臨挑戰，大陸乘聯會此前公布3月新能源乘用車批發銷量，特斯拉中國位列第三名，3月在中國銷售新車78,828台。前兩名分別是比亞迪371,419台，吉利119,696台。

人民幣 售價 特斯拉

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