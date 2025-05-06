續放利多？陸央行等部門明將公布一攬子金融政策 發布會時間成看點

中國人民銀行（大陸央行）、金融監管總局、大陸證監會負責人，將於明（7）日介紹「一攬子金融政策支持穩市場穩預期」有關情況。

最大的看點是舉行時間在上午9時，也就是在金融市場開盤之前。而國新辦一般的發布會舉行時間是在上午10時。

上一次在上午9時舉行的金融相關發布會是在今年1月。國新辦官網發布，於1月23日，請證監會主席吳清和財政部副部長廖岷、人社部副部長李忠、央行黨委委員鄒瀾、金融監管總局副局長肖遠企，介紹大力推動中長期資金入市，促進資本市場高品質發展有關情況。

吳清表示，相關舉措聚焦中長期資金入市的卡點堵點問題，接下來將具體推動第二批保險資金長期股票投資試點落地，金額至少人民幣1,000億元；從今年起大型國有保險公司每年新增保費的30%用於投資A股。

影響更大的一次上午9時舉行的金融相關發布會，則在2024年9月。21世紀經濟報導，2024年9月24日上午9時，國新辦舉行新聞發布會，介紹金融支持經濟高品質發展有關情況，包括大陸央行行長潘功勝、金融監管總局局長李雲澤、證監會主席吳清出席。這是三位金融管理部門「一把手」首次出席同場新聞發布會。也就是在這個發布會上，宣布一攬子增量政策，共17道寬鬆令。

在此次發布會上，潘功勝宣布幾項重大政策，首先是下調存款準備金率0.5個百分點，向金融市場提供長期流動性約人民幣1兆元。其次是在利率部分，降低中央銀行政策利率，7天逆回購操作利率下調0.2個百分點，未來將降至1.5% ，引導貸款市場報價利率和存款利率同步下行，保持商業銀行淨利息差穩定。

為了救房地產，將降低存量房貸利率和統一房貸最低首付（自備款）比例，將第二間房的房貸最低首付比例從25％下調到15％。實際上，大陸央行這波一口氣射出17支箭，涵蓋貨幣、房市、股市政策及商業銀行增資等，核心就是「寬鬆」兩個字。