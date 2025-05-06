關稅戰來襲 亞開行年會…陸財長籲：高舉多邊主義旗幟

大陸財政部長藍佛安於當地時間5日，在義大利米蘭出席亞洲開發銀行理事會第58屆年會，他表示，近期個別國家掀起關稅戰、貿易戰，給全球經濟帶來史無前例的巨大風險，各成員應同舟共濟，秉持開放包容、團結合作精神，尊重多邊機構規則，為全球經濟發展注入更多確定性和正能量。

據界面新聞報導，亞開行理事會第58屆年會在義大利米蘭舉行，以「共享經驗，共建未來」為主題，並就通過數位化轉型促進亞太區域一體化發展等議題進行討論。會上，藍佛安以大陸財長、亞開行中國理事身分出席發言，進行系列雙邊會談，在此之前，他也於當地時間4日，在米蘭出席了東協與中日韓財長和央行行長會議。

在亞開行年會上，藍佛安表示，當前國際局勢動盪加劇、亂象頻出，單邊主義、保護主義抬頭，特別是近期個別國家掀起關稅戰、貿易戰，給全球經濟帶來史無前例的巨大風險。

因此，藍佛安喊話，各成員應同舟共濟，秉持開放包容、團結合作精神，尊重多邊機構規則，為全球經濟發展注入更多確定性和正能量。

他說，中方呼籲亞行高舉多邊主義旗幟，發揮多邊合作平台作用，推動各成員加強政策協調，幫助發展中成員加快經濟發展和深化區域合作，堅持應對氣候變化的既定政策方向，推進區域數位化轉型，推動傳統產業改造升級，支持各成員有效應對挑戰，實現繁榮發展。

藍佛安提及大陸經濟表現，表示中方將採取更加積極有為的宏觀政策，有信心實現2025年的5%左右增長目標。大陸將繼續建設國內統一大市場，擴大高水平對外開放，和世界特別是亞太成員分享大陸發展機遇與紅利。

同日，香港財政司司長陳茂波也在亞開行年會業務會議上發言，表示香港將繼續保持自由港地位，實施自由貿易政策。陳茂波也說，在當前單邊主義和保護主義嚴重干擾世界經濟和貿易秩序的背景下，成員間需要加強合作，期待亞開行推動更加包容的區域發展。

值得注意的是，面對經濟發展的挑戰，大陸國務院新聞辦公室還將於明日上午舉行發布會，由中國人民銀行（大陸央行）、國家金融監督管理總局、中國證券監督管理委員會負責人介紹「一攬子金融政策支持穩市場穩預期」有關情況。