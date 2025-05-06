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利潤砍半…美小額包裹免稅結束 廣州外貿服裝工廠陷困境

中央社／ 台北6日電
原先有不少廣州工廠將生產的服裝輸往美國出售，但在關稅重壓下，已難在平台上繼續銷售。圖／AI生成
原先有不少廣州工廠將生產的服裝輸往美國出售，但在關稅重壓下，已難在平台上繼續銷售。圖／AI生成

過去5年劉淼（音）一直通過亞馬遜平台，將其廣州工廠生產的服裝輸往美國出售，但突然間生意停了下來。據紐約時報報導，劉淼的遭遇可能只是廣州成千上萬小工廠的冰山一角，有工廠甚至已暫停部分生產線。

美國先前宣布取消對中國小額包裹關稅豁免措施，並自2日起對來自中國、價值800美元（約新台幣2.41萬元）以下小額包裹，徵收其申報價值的120%關稅或每件100美元。

紐約時報5日報導，以往亞馬遜、SHEIN和Temu這些電商平台將廣州成千上萬小工廠的服裝，帶到美國消費者手中。當時有小額包裹關稅豁免措施，這些工廠和平台能以極低價出售貨品。

但在關稅重壓下，以劉淼為例，他已無法繼續在亞馬遜銷售；以前他每件衣服的利潤約人民幣7元（約新台幣29元），現在只有3至4元。

劉淼說，「現在基本上美國那邊沒怎麼做」。

另一名廣州服裝工廠負責人劉斌（音）表示，他已暫停工廠運作。劉斌的工廠專門生產沙灘派對或約會之夜穿的連衣裙和上衣，SHEIN通常每月向他那採購10萬件左右。今年4月，SHEIN將訂購量減少約一半，隨後他開始將生產線轉移到鄰近的江西省，因為他已經付不起廣州工廠的租金。

劉斌說，他嘗試在TikTok和Temu上找買家，但每個平台的訂單都減少了。

報導表示，有9名廣州工廠老闆及經理表示，他們正考慮將工廠搬遷到湖北等省，以降低人力成本。另外有幾名老闆表示，可能會將工廠搬到越南。

許多公司反映訂單持續減少。還有公司負責人表示，他們已經暫停部分生產線，在過去的幾個月，已目睹附近的一些企業關門。

報導表示，廣州工廠面對的困境，直接影響基層工人。中國的服裝工廠聘用了數以百萬計為生計奔波的工人。

報導表示，雖然中國政府正大力推動國內電商平台幫助小微企業開拓國內市場，但由於中國民眾緊縮消費，這些工廠在國內的銷售很難達到以往的出口規模。

SHEIN 亞馬遜 廣州 服裝 美國 關稅

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