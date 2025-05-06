近半年新高！大陸「五一」連假後 在岸人民幣補升0.64%

近期匯率成為市場的「主角」，尤其又以亞洲貨幣表現最為突出，集體大漲。其中，6日，大陸「五一」連假後首個交易日，人民幣呈強，人民幣兌美元在岸價收市升穿7.22，走強463點或0.64%，創去年11月11日以來新高，一度漲近600點，盤中最高見7.2111。

港媒《信報》指出，人民幣兌美元在岸價收報7.2169，較上日下午4時30分收報7.2632，升463點或0.64%；較晚上11時30分最後成交價7.2633，走強464點。

另，中國人民銀行授權中國外匯交易中心公布，6日銀行間外匯市場人民幣匯率中間價報7.2008，較上個交易日微幅調升6個基點。

華爾街見聞指出，大陸匯市過去兩天劇烈波動，尤其在「五一」假期間，離岸人民幣一度漲破7.20。而大漲背後最直接的導火線是美國關稅談判的積極訊號。

至於後續人民幣的升值空間，民生宏觀邵翔認為，既然美國大幅加徵關稅時人民幣貶值有限，對談判出現緩和帶來的升值預期也應保持克制，更傾向於在7.10至7.20之間。

邵翔並就此點出兩點，一是大陸央行的心理價位；二是人民幣相對於其他貨幣的變化。他表示，從中國人民銀行6日公布的中間價來看，人民幣匯率定價還是主要錨定美元，干預市場的意圖並不明顯，當前的水準可能尚未觸及關鍵點位。而從近兩年的歷史經驗，7.1和7.0都是人行比較在意的水準。

邵翔續指，人行可能需要控制人民幣相對於其他貨幣的貶值幅度，避免新的摩擦。以歐元為例子，當前歐元兌人民幣為8.21。極端情況下，人民幣相對歐元漲回4月10日前的水準（8.05），歐元和美元聯繫緊密，在歐元和美元穩定在當前的水準的情況下，對應的美元兌人民幣大致為7.07。

另，新華財經引述中金公司認為，5月驅動人民幣匯率的主要力量取決於美滙指數走向及關稅談判預期等因素，人民幣有望表現溫和偏強。外部環境來看，在政策預期不穩、市場對美元資產信心邊際變化的背景下，美滙指數表現偏弱，對人民幣有所支撐。

此外，民生宏觀分析，人民幣的匯率模式是「限制波動+限制金融機構參與」，通過中間價引導、離岸市場干預等手段降低人民幣波動率的機制。由於貿易盈餘掌握在中國人民銀行（大陸央行）和央企手中，大陸境內金融機構參與有限，人民幣匯率對沖的負面循環較小。但管制下存在明顯離岸和在岸的差異。離岸體量小，流動性在大陸獨有的長假期間容易出現問題，導致大漲大跌。