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美中頻釋訊號…市場信心大增 大陸五一後首個交易日股匯雙漲

中央社／ 台北6日電
中國大陸五一長假後首個交易日，A股3大指數全數上漲，上證重新站上3300點，人民幣則匯率逼近7.2，升至去年11月以來的高點，離岸價更一度突破7.2。示意圖。圖／中新社
中國大陸五一長假後首個交易日，A股3大指數全數上漲，上證重新站上3300點，人民幣則匯率逼近7.2，升至去年11月以來的高點，離岸價更一度突破7.2。示意圖。圖／中新社

中國五一長假後首個交易日，A股3大指數全數上漲，上證重新站上3300點，人民幣則匯率逼近7.2，升至去年11月以來的高點，離岸價更一度突破7.2。分析認為，雖美中尚未開始關稅談判，但過去一段時間互相釋放訊號，令市場信心增加。

綜合香港經濟日報、第一財經，五一連假後中國A股首個交易日，三大指數開高走高，終場上證指數重登3300點上漲1.13%、深證成指上漲1.84%、創業板指更上漲1.97%。

對於A股齊漲，分析指出，中國五一長假期間，全球資金風險下降，主要境外市場普遍上漲，加上過去一段時間的外部擾動因素逐漸轉淡等原因，激勵了投資人信心，並且進一步反映在投資偏好上。

進一步觀察中國五一長假期間他國股市走勢，其中美股漲幅顯著，道瓊上漲1.95%，納斯達克上漲2.96%，標普500上漲2.26%。中國A股則是在連假後反應這個趨勢。

除了股市之外，匯市也上漲，市場認為雖然美中雙方尚未就關稅問題展開談判，但相較於4月中上旬「劍拔弩張」的情勢，在過去一週一來雙方均釋放積極訊號，令市場情緒穩定，因此人民幣也跟隨其他亞洲貨幣的補漲。

今天人民幣兌美元匯率盤中一度升至7.2105，是去年11月以來的最高水準；離岸人民幣則一度突破7.2關口，隨後走跌，盤中一度跌破7.22，後於7.21上下震盪。

分析指出，短期繼續關注美中貿易談判進度，若有實質性利多，人民幣還有反彈空間。

報導引述中金公司報告指出，今年5月驅動人民幣匯率的主要力量，仍取決於美元指數的走向及關稅談判的預期等因素。至於外部環境，在政策預期不穩、市場對美元資產信心變化的背景下，美元指數表現偏弱，對人民幣匯率有所支撐。

另據巴克萊（Barclays）的分析指出，人民幣在短期仍有望進一步升值，因為美中雙方「正逐漸接近對話」，但中國政府不會希望人民幣快速升值。近期製造業採購經理人指數（PMI）的數據顯示貿易戰明顯對經濟造成壓力，一般認為中國將把人民幣作為對抗貿易衝擊的工具之一，並搭配財政與貨幣刺激政策。

人民幣 指數 香港

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