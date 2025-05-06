快訊

破天荒踏入南投！白沙屯媽祖3路口鑾轎擺動 今晚受天宮駐駕過夜

擋不住校內聲浪、會考在即 板橋某國中校長提前離開

聽新聞
0:00 / 0:00

川普關稅海嘯來襲 智庫：恐將拖累陸出口總額10%

中央社／ 台北6日電
中國大陸社會科學院報告指出，關稅戰影響美中貿易，中國對美國出口將大幅下降，將拖累大陸年度出口總額，恐較去年同期年減近10%。圖為港口。圖／AI生成
中國大陸社會科學院報告指出，關稅戰影響美中貿易，中國對美國出口將大幅下降，將拖累大陸年度出口總額，恐較去年同期年減近10%。圖為港口。圖／AI生成

美國祭出對等關稅政策，對中國加徵高額關稅。中國社會科學院報告指出，關稅戰影響美中貿易，中國對美國出口將大幅下降，將拖累中國年度出口總額，恐較去年同期年減近10%。

首席經濟學家論壇微信公眾號6日轉載中國社會科學院金融研究所2025年第1季中國宏觀金融分析報告。報告提及，在美國關稅衝擊下，機構普遍調降今年度中國國內生產毛額（GDP）成長預期；市場推估中國年度出口總額年減近10%。

中國政府工作報告設定2025年經濟成長率目標5%左右，不過機構普遍調降中國經濟成長率預測。花旗預測在財政、貨幣政策支持下，中國2025年經濟成長率尚可達4.2%；國際貨幣基金（IMF）4月下旬將預測值從4.6降為4%。

報告引述中國境內證券研究報告數據指出，在美中關稅戰衝擊中，中國對美國出口將大幅下降，將拖累中國整體出口表現；若以美國對中國加徵關稅稅率累計達145%來看，美中雙方貿易實際處於「凍結」狀態。

報告提到，綜整各家研究報告數據，市場預估中國對美國出口降幅很有可能超過60%，這也將導致2025年中國出口總額較去年同期削減近10%。中國統計局公開資料顯示，2024年全年出口總額（按美元計）為正成長，年增5.9%。

報告強調，美中關稅戰將對中國勞動力市場構成壓力，必須加以預警、關注。

報告提出4個政策建議應對複雜多變國際局勢。

第1，增發特別國債。第2，以更大力道促進消費，增加消費對於經濟的拉動作用，建議短期可以發給民眾消費券；中期來看，應持續地優化營商環境，促進民營經濟發展；長期來說，可善用政府存量資產，支持民眾消費、投入社保系統。

第3，穩定房地產市場、股匯市。第4，做好外貿企業專案支持工作，對於遭到關稅戰波及的外貿企業，可以透過「真金白銀」直接地支持外貿企業從出口轉內銷；或可支持外貿企業轉型，也可給予稅收減免等紓困方案。

成長率 美國 關稅

延伸閱讀

美中貿易戰衝擊 SHEIN、Temu增加採購美國商品比例

川普擬課外國電影100%關稅 白宮：未做最後決定

提供規避美關稅服務？ 小紅書「洗產地」廣告湧現

美國財長貝森特：美中談判未來幾周有望取得「重大進展」

相關新聞

美中貿易戰火延燒 「世界超市」怎因應？義烏商家自信揭布局

美中貿易戰火下，外界關注被稱為「世界超市」的中國浙江義烏將如何因應，對此，有商家表示「不把雞蛋放在同一個籃子裡」，學外語...

外媒曝：寧德時代傳尋求302億元貸款 用於擴大印尼廠

大陸電池巨頭寧德時代剛通過香港第二上市之際，彭博引述消息指出，該公司正尋求約10億美元（約台幣302.78億元）貸款，以...

大陸A股公司掀赴港上市熱 逾40家擬發H股

由於香港上市條件相對寬鬆，A股公司近期掀起了赴港上市的熱潮。據證券日報報導，A股公司近日赴港上市隊伍再進一步擴大。截至5...

嚴防晶片流入大陸！外媒：美議員擬提案植入定位系統

美國持續就AI晶片加強管制，路透指，美國國會議員計劃提出一項提案，要求在輝達（Nvidia）等巨頭生產的人工智慧（AI）...

美中頻釋訊號…市場信心大增 大陸五一後首個交易日股匯雙漲

中國五一長假後首個交易日，A股3大指數全數上漲，上證重新站上3300點，人民幣則匯率逼近7.2，升至去年11月以來的高點...

川普關稅海嘯來襲 智庫：恐將拖累陸出口總額10%

美國祭出對等關稅政策，對中國加徵高額關稅。中國社會科學院報告指出，關稅戰影響美中貿易，中國對美國出口將大幅下降，將拖累中...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。