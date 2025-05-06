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美中貿易戰衝擊 SHEIN、Temu增加採購美國商品比例

中央社／ 台北6日電
日媒報導，中國大陸電商巨頭SHEIN及Temu在美國的營運成本提升，開始增加採購美國商品的比例。圖／路透社
日媒報導，中國大陸電商巨頭SHEIN及Temu在美國的營運成本提升，開始增加採購美國商品的比例。圖／路透社

美國2日起對來自中國、800美元以下小額包裹，徵收其申報價值的120%關稅或每件100美元。日媒報導，中國電商巨頭SHEIN及Temu在美國的營運成本提升，開始增加採購美國商品的比例。

日經中文網今天報導，隨著美國取消小額進口免稅政策，Temu在美國國內採購的商品增加，從中國進口的「直送商品」正在減少。

報導指出，被放置在Temu美國網站顯眼處的所有商品在1日都加上了表示從美國發貨的「Local」標誌，而大部分的直送商品截至5月1日已從網站上消失。

報導提到，從中國直接發貨的低價商品減少，可能會導致Temu和SHEIN的競爭力下降。美國消費者調查結果顯示，很多人認為Temu的吸引力在於「便宜」。

一名經常使用Temu的美國洛杉磯用戶表示，「如果配送慢且價格不便宜，就沒有理由使用Temu了」。

報導指出，過去Temu和SHEIN因為小額進口免稅政策快速增長，美國低值免稅規則通關的包裹數量在2024年達到13.6億件，較2022年增長兩倍。

但隨著美國取消小額進口免稅政策，Temu逐漸縮減直送商品。Temu在2日的聲明中解釋稱，在美國的所有銷售均由在美國設有據點的銷售商進行，並從美國國內發貨。

報導提到，由於各國對中國電商進口中國商品的低價攻勢越發警惕，Temu長期致力於本地採購產品，在每個有消費者的國家從在當地擁有庫存的企業發貨。

除了美國，Temu也選擇在美國以外的地區進行本地採購，包括歐洲、南美國家，2025年還開始在日本和韓國招募賣家，估計採用該做法的地區已超過20個國家。據Temu4月上旬表示，本地模式將占歐洲銷售額的80%。

報導指出，Temu等平台在今後可能面臨地區戰略的轉變。據美國高盛的報告，美國在Temu商品交易總額（GMV）2024年為50%，預計到2027年將下降至25%，今後亞洲和歐洲有可能成為主戰場。

SHEIN 美國 電商

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