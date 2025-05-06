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美中貿易戰火延燒 「世界超市」怎因應？義烏商家自信揭布局
美中貿易戰火下，外界關注被稱為「世界超市」的中國浙江義烏將如何因應，對此，有商家表示「不把雞蛋放在同一個籃子裡」，學外語成了許多商家的必修課，不少人正在學習阿拉伯語。
香港經濟日報今天報導，隨著貿易夥伴增加，學習外語成了許多義烏商戶的必修課，商城組織的免費外語培訓也有了越來越多的語種，「義烏商貿城的一天是從外語課的讀書聲開始的，當天，商戶們正在學習阿拉伯語」。
面對貿易戰，報導指出，義烏老闆信心十足，而這種自信是源於對全球市場的提前布局，「不把雞蛋放在同一個籃子裡」。商家吳錦堅介紹，「我們跟美國的合作僅占15%，還有85%的其他地區」。
報導還提到，實際上義烏商貿城裡仍有不少美國客選擇留下來，等待美國政策轉向；還有美國客戶選擇線上訂單，等關稅政策一調整就發貨。
報導引述美國客商Mehdi說，「我做了42年採購商，其他地方不可能出現像義烏這樣的商貿城。遲早有一天，美國得改變關稅政策，我們需要中國製造的產品」。
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