大陸A股公司掀赴港上市熱 逾40家擬發H股

由於香港上市條件相對寬鬆，A股公司近期掀起了赴港上市的熱潮。據證券日報報導，A股公司近日赴港上市隊伍再進一步擴大。截至5月5日，已有46家A股公司擬赴港上市。

證券日報指出，根據公司公告及遞表情況統計，僅4月22日至4月28日，就有8家A股公司向港交所遞表。截至5月5日，有46家A股公司擬赴港上市。其中，已向港交所遞表並取得中國證監會境外發行上市備案通知書的A股公司有7家。

上述擬赴港上市的A股公司多數來自消費、科技等產業，如佛山市海天調味食品股份有限公司、東鵬飲料（集團）股份有限公司、安井食品集團股份有限公司都是大陸知名的消費品公司。另，還有寧德時代新能源科技股份有限公司、藍思科技股份有限公司、浙江三花智慧控制股份有限公司、江蘇恒瑞醫藥股份有限公司等來自新能源、晶片、醫藥等領域的科技產業。

同時，由於AI、5G、智慧汽車等半導體領域技術變革加速，A股半導體產業鏈企業亦陸續宣布擬赴港上市。

針對A股公司赴港上市熱度不減，證券日報認為，這是在政策支持、港股吸引力提升等多重因素推動下，促使A股公司尋求前往香港上市，以期拓展國際商業版圖、優化融資管道、提升全球影響力。

高盛亞洲（除日本外）消費零售主管兼併購主管巴蒂亞（Sushil Bathija）表示，「消費零售企業赴港上市的主要驅動因素包括企業的國際化擴張策略、吸引國際投資者優化股東結構，以及香港資本市場在後續融資和股權激勵方面更具靈活性等」，多數消費零售企業現金流充沛、盈利能力強、增長性高。

浦銀國際首席策略分析師賴燁燁則稱，一方面，赴港上市能夠顯著提升公司在境外市場的融資能力，優化資源配置效率；另方面，還能助力公司在國際市場中進一步拓展業務版圖，獲取更大的競爭優勢，增強其全球影響力。同時，近期，AH股溢價呈現不斷收窄的態勢，有利於赴港上市的A股公司在港股獲得更合理且更高的估值。

另，錦天城律師事務所資深合夥人李雲龍指出，港股再融資機制和效率也對A股公司具相當吸引力。如H股上市公司在上市6個月鎖定期結束後即可透過「閃電配售」快速融資，並支持「先舊後新」操作，即大股東先行轉讓股份獲取資金，上市公司再增發新股回購股份，實現資金快速到帳；配售股份無鎖定期，定價較市價最高折讓20%，有效提升投資者參與意願。