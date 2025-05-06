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外媒曝：寧德時代傳尋求302億元貸款 用於擴大印尼廠

聯合報／ 記者謝守真／即時報導
大陸電池巨頭寧德時代剛通過香港第二上市之際，彭博引述消息指出，該公司正尋求約10億美元貸款，以應付印尼工廠的投資。路透資料照片
大陸電池巨頭寧德時代剛通過香港第二上市之際，彭博引述消息指出，該公司正尋求約10億美元貸款，以應付印尼工廠的投資。路透資料照片

大陸電池巨頭寧德時代剛通過香港第二上市之際，彭博引述消息指出，該公司正尋求約10億美元（約台幣302.78億元）貸款，以應付印尼工廠的投資。

彭博報導，知情人士透露，上述這筆貸款期限可能為5至7年，資金將用於支持寧德時代在印尼的合資公司，計劃在西爪哇省卡拉旺（Karawang）建設電池工廠。據悉，該工廠是寧德時代與合作夥伴的合資企業（JV）項目。

上述知情人士並指，目前寧德時代仍在與潛在融資方進行談判，貸款的具體條件仍可能變動。截至目前，寧德時代尚未對此回應。

不過，針對正在開打的美中關稅戰影響，寧德時代此前曾強調，由於其在美國的市場曝險「相當小」，因此預期美國針對大陸加徵的關稅對其業務影響有限。

具體來看，寧德時代在東南亞的布局。在2024年10月，寧德透過旗下子公司CBL International Development，與印尼國營的Indonesia Battery Corp組成合資企業，計劃在東南亞國家投資12億美元，將這家總部位於福建的公司的電池產能擴大至每年15吉瓦。

據新浪財經指，2022年4月，寧德時代控股子公司下屬普勤時代與印尼ANTAM和IBI簽署三方協議。據悉，三方將投資建造動力電池產業鏈項目，包括紅土鎳礦開發、火法冶煉、濕式冶煉、電池回收、三元正極材料和三元電池製造。項目總金額不超過59.68億美元，折合約400億元人民幣。

另，彭博稱，寧德時代傳出擴建印尼生產基地措施的消息時，正值其著手評估投資人對可能進行的50億美元股票發行案的意向，這可能成為香港近年來最大的一筆上市案。寧德時代此前在獲得港交所上市批准後推進招股進程，上市日期待定。有消息先前指出，寧德時代計劃最早5月啟動招股，集資預估至少達到50億美元。

據悉，美國眾議院中國特設委員會主席4月曾致函美國銀行和摩根大通，要求兩家投行退出寧德時代的香港上市項目。信中還特別指出，寧德時代1月已被五角大樓列入涉軍企業黑名單。不過，根據寧德時代提交的聆訊後資料，兩家美資投行仍參與寧德時代本次招股。

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