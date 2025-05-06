遇關稅戰仍創佳績 春季廣交會現場意向出口金額年增3%

大陸第137屆中國進出口商品交易會（廣交會），自4月15日至5月5日分3期在廣東廣州舉行，5日閉幕。據中國對外貿易中心，截至4日，共有來自219個國家和地區、28萬8,938名境外採購商到會，較去年春季同期舉行的第135屆廣交會（下同）增長17.3%；現場意向出口成交254.4億美元，增長3%。

大陸廣交會1年舉辦2次，於每年春、秋兩季在廣州舉辦，由大陸商務部和廣東省政府聯合主辦，中國對外貿易中心承辦，至1957年至今已有近70年歷史。

人民日報6日報導，廣交會新聞中心主任、中國對外貿易中心副主任周善青稱，本屆廣交會新興市場採購商是廣交會最大客源，「一帶一路」國家採購商18萬7,450人，增長17.4%，占比達64.9%；金磚國家採購商7萬2,417人，增長24.1%。另外，RCEP（區域全面經濟伙伴關係協定）成員國採購商6萬4,808人，增長6.9%。歐美採購商5萬1,862人，增長3.4%。此外，共有140家工商機構組團參會，增長17.6%。前端跨國採購企業達376家，創歷史新高。

本屆廣交會現場意向出口成交增長，「一帶一路」國家成交占比超6成，傳統市場成交保持穩定。同時，報導形容，「新產品、新技術、新設計、新材料、新工藝」大量湧現，其中，綠色低碳、智慧化產品廣受關注。企業現場展示產品逾455萬件，其中新產品102萬件、綠色低碳產品88萬件、智能產品32萬件。

報導指，今年廣交會首次設立的服務機器人專區「火爆出圈」，46家大陸的機器人企業，展出60個細分領域的500多種機器人，企業日均接待客戶逾300人次。

其它數據包含，本屆廣交會共有來自50個國家和地區、736家企業參加進口展，一帶一路國家企業占比67%。眾多國際知名企業集中展示智能製造和優質家居消費類產品，吸引了境內外採購商關注。