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外資持續流入 香港金管局注資干預港幣匯價

中央社／ 香港6日電

外資最近持續流入香港，觸動港幣兌美元的聯繫匯率機制，香港金融管理局過去5天先後3次進場干預。

繼2日及5日之後，金管局今晨再度向市場注資港幣605.43億元（約合新台幣2349億元），以維持匯率穩定。在此前的兩次，金管局先後注資465.39億元及95.32億元。

此前，金管局最近一次干預港幣匯率是在2020年。

對於這次港幣匯率走強，市場分析認為，成因包括外資流入亞洲、資金提前部署首次公開募股（IPO）以及逃避風險等。

1983年，中國和英國就香港前途問題進行談判後，香港人心浮動，港幣貶值。為了穩定市場，港府當時實行聯繫匯率制度，即港幣與美元掛鉤，1美元兌港幣只能在7.75至7.85元之間浮動，一旦觸及上限或下限，金管局就會進場干預。

台幣 外資 香港

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