嚴防晶片流入大陸！外媒：美議員擬提案植入定位系統

美國持續就AI晶片加強管制，路透指，美國國會議員計劃提出一項提案，要求在輝達（Nvidia）等巨頭生產的人工智慧（AI）晶片中植入定位系統，以便追蹤晶片出售後去向，進一步管控輝達晶片出口行為。

路透5日引述消息稱，一名美國議員計劃在未來幾周內提出法案，強制輝達晶片植入定位系統。據悉，監控晶片定位的措施得到美國兩黨議員的支持，此舉劍指大陸，旨在解決所謂有關輝達晶片「大規模出口至中國、違反美國出口管制法」的行為。

美國民主黨眾議員福斯特（Bill Foster）計劃在未來幾周內提出一項法案，推動美國政府在兩方面制定規範，一是建立追蹤機制，確保晶片僅流向出口許可批准的地區；二是阻止未獲得合法許可的晶片被啟用。這項法案將給予美國商務部六個月的時間來制定相關法規。

福斯特聲稱，追蹤售後晶片位置的技術已經存在，其中大部分技術已經內建在輝達的晶片中。目前已有大量可信證據顯示，晶片走私問題已相當嚴重，這是已經發生的問題。「我們可能會發現中國共產黨或其軍方正利用大批晶片研發武器，甚至推進類通用人工智能（AGI）項目，而這類技術的緊迫性可與核技術相提並論」。

路透還指，福斯特的提案已經獲得美國兩黨議員的支持，並宣稱，「我們已經得到了足夠多的意見，我認為現在我們可以與實際的晶片供應商進行更詳細的討論，並詢問他們，『你們將如何實際實現這一點？』」

陸媒觀察者網提到，早在2022年10月，美國政府就已實施一系列晶片出口限制措施，且後續不斷收緊，以阻止輝達、超微（AMD）、英特爾（Intel）等美國半導體巨頭在大陸銷售其最先進晶片，迫使這些企業尋找變通之法。此前，輝達曾為符合美國出口規定為大陸市場開發客製化H20晶片，去年2月開始接受預訂。

此前，有陸媒稱，作為「中國特供版」人工智慧晶片，H20在訓練AI模型方面不如輝達其他晶片速度快，但在推理環節與其他晶片相比具有競爭力。

自今年1月上任以來，川普政府一直承諾將繼續打擊美企對華AI晶片出口。美國CNBC近期曾提醒，美國喊停輝達「對華特供版」晶片的新規，帶來的策略打擊遠大於財務打擊。輝達在AI系統半導體市場占據主導地位，向大陸銷售晶片對其未來至關重要。有分析師指出，美國此舉「這扼殺了輝達進入一個關鍵市場的渠道，他們將在中國失去發展動力。最終，中國企業會轉向華為。」

美媒The Information近期透露，輝達已通知部分最大的大陸客戶，正調整其人工智慧（AI）晶片設計，好讓這些晶片可在不違反美出口規則下賣給陸企。