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景氣7個月來新低！財新中國4月服務業PMI降至50.7

聯合報／ 記者謝守真／即時報導
受中美關稅戰帶來的不確定性影響，6日公布的4月財新中國通用服務業經營活動指數（服務業PMI）降至50.7，不僅低於市場預期的51.8，也比3月低了1.2個百分點。（歐新社）
受中美關稅戰帶來的不確定性影響，6日公布的4月財新中國通用服務業經營活動指數（服務業PMI）降至50.7，不僅低於市場預期的51.8，也比3月低了1.2個百分點。（歐新社）

受中美關稅戰帶來的不確定性影響，4月服務業擴張速度放緩，景氣降至2024年10月來新低。財新網指出，5月6日公布的4月財新中國通用服務業經營活動指數（服務業PMI）錄得50.7，不僅市場預期的51.8，亦低於3月1.2個百分點，在擴張區間降至七個月來最低。

財新網報導指，上述數據顯示，4月服務業擴張速度放緩，景氣降至2024年10月來新低。而先前公布的4月財新中國製造業PMI走低0.8個百分點至50.4，為2月以來最低。兩大產業景氣度雙降，當月綜合PMI產出指數下滑0.7個百分點至51.1，顯示大陸企業生產經營活動擴張步伐放緩。

上述結果與大陸官方調查結果大致一致。大陸國家統計局近期公布的數據指出，4月製造業、服務業PMI分別下降1.5個、0.2個百分點至49.0、50.1，前者時隔兩個月重新跌回收縮區間；當月綜合產出指數錄得50.2，走低1.2個百分點。

具體從分項數據看，4月服務業供需擴張同步放緩。當月新訂單指數在擴張區間降至僅略高於臨界點位置，為近28個月的成長期最低。據調查，促消費政策與關稅擾動的影響基本上相互抵消。而市場環境不利，服務業就業持續收縮，4月就業指數較上月邊際回升，但仍低於榮枯線。當月積壓業務量在連降三個月後重新成長，相應指數略高於榮枯線。企業稱，這主要是因新業務量增長及貿易前景不確定因素增加。

另，由於原料漲價及用工成本上升，4月投入品價格指數在擴張區間微升；而企業在需求疲軟的背景下不得不繼續降價促銷，銷售價格指數已連續三個月低於臨界點，企業盈利承壓。

至於企業信心方面，顯示也因關稅擾動受到較大打擊，4月經營預期指數在擴張區間明顯下降，錄得有數據以來的次低點，僅高於疫情影響下的2020年2月。

財新智庫高級經濟學家王喆認為，中美貿易摩擦影響下，4月製造業及服務業供需改善幅度放緩，製造業出口壓力較大。值得注意的是，製造業和服務業生產經營預期指數分別降至史上第三和第二低位，市場對未來經濟樂觀預期不足。

王喆續稱，當前經濟發展的不利因素依然較多，尤其是外部貿易環境的不確定性對企業影響較大。市場未來前景不明，企業居民樂觀預期不夠，培育內需難度增加。「中美關稅賽局仍在進行，對經濟的負面效果將在二、三季逐步顯現，政策對此要有充分準備，並適度靠前發力。」

指數 經濟發展

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