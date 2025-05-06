五一連假後首個交易日 離岸人民幣兌美元跌破7.22

離岸人民幣兌美元6日跌破7.22，當日開7.2359，現報7.2325。此前一日（5日），離岸人民幣開盤升破7.2元關口，為去年11月以來首次，日內一度漲超100基點。

另，中國人民銀行授權中國外匯交易中心公布，6日銀行間外匯市場人民幣匯率中間價報7.2008，較上個交易日微幅調升6個基點。

隨著避險情緒逐步降溫，人民幣兌美元匯率在「五一」假期期間不斷走強，又以離岸人民幣兌美元匯率表現強勁，累計上漲687個基點報7.2011。5月5日，離岸人民幣兌美元升破7.20關口，為2024年11月以來首次，日內漲超100點。

5月5日9時左右，離岸人民幣兌美元匯率升破7.20關口，最高升至7.1892。不過，隨後略有回調，截至當日16時30分左右，在岸、離岸人民幣兌美元匯率報7.2698、7.2041。

具體來看，《財經》雜誌指，此輪人民幣匯率急升始於4月底開始，隨後離岸人民幣兌美元匯率一路從7.26升破7.2元，最大漲幅接近900點。再往前看，自4月8日觸及7.4低點後，離岸人民匯率不斷走強，至今上漲近2.7%。

瑞穗銀行亞洲首席外匯策略師張建泰說，離岸人民幣之所以走強，主要是市場憧憬中美貿易談判或有進展，兩國緊張關係或稍有降溫。此外，大陸假期減少市場流動性，加劇外匯市場波動，海外樂觀情緒較為有效地帶動離岸人民幣升值。

除關稅因素，澳新銀行資深中國策略師邢兆鵬表示，先前做多美元的交易較為擁擠，當前市場在交易美國衰退邏輯，疊加關稅因素生變，這觸發了市場新一輪的美元賣盤。

第一財經引述高盛報告稱，雖人民幣貶值或略微提振出口競爭力，但若要對沖大規模關稅，貶值幅度需極大，這也將讓大陸面臨資本外流壓力。因此更可能依賴財政、貨幣、住房和信貸政策的放鬆來支撐國內需求的韌性。高盛認為，如果中美貿易談判真正開啟，這種「允許人民幣升值」的情形可能會更加明確。

展望人民幣匯率後市，張建泰認為，人民幣匯率走勢在第二季仍將波動，但全年走勢可望趨於穩定。背後原因在貿易戰雖將衝擊中國外需，在一定程度上讓人民幣匯率下挫，但中國政府或將推出宏觀刺激政策，這將緩衝關稅帶來的影響。此外，近期美元指數下挫，也一定程度上企穩人民幣匯率走勢。

東方金誠首席宏觀分析師王青稱，假期後，在岸人民幣兌美元會出現補漲過程。隨著關稅壓力對外匯市場的壓力可能降低，「投資人需持續關注中美談判進展及穩增長政策的落地節奏」。