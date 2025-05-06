IMF總裁：美高關稅恐使大陸面臨通縮壓力

面對關稅戰的持續不確定性，國際貨幣基金（IMF）總裁喬治艾娃（Kristalina Georgieva）近日表示，IMF一直積極推動其對中國的政策建議，呼籲中國擺脫出口導向型經濟增長模式。同時，由於關稅提高帶來的強烈「需求衝擊」，中國很可能會面臨通貨緊縮，而美國將因關稅出現通貨膨脹上升。

路透報導，在美國洛杉磯舉行的米爾肯研究院全球會議（Milken Institute Global Conference）上，有人問到，在美國財政部長貝森特（Scott Bessent）指示該組織回歸其核心經濟穩定使命的要求後，IMF是否需要對中國採取更強硬立場，喬治艾娃對此表示，「我們（IMF）一直都這麼做。」

喬治艾娃表示，IMF已經多次公開指出，中國必須處理四個影響其國內外經濟的問題。首先，要從出口導向型經濟向更加依賴消費的模式轉變。其次，要解決房地產行業的問題。同時，北京還需要擁抱服務業作為經濟增長的重要驅動力，並減少政府在經濟中的角色。

喬治艾娃也坦言，在短期內，中國官方的經濟干預程度影響力不太可能大幅縮小。

另，俄羅斯衛星通訊社指出，喬治艾娃還表示，由於美國總統川普徵收關稅，美國對中國出口的需求將急劇下降，中國將面臨通縮壓力，而歐洲的需求也將減少，這可能會有緩和通膨，「中國很可能會面臨通貨緊縮，因為中國的需求衝擊非常強烈」。與此同時，像美國這樣正面臨大規模供應危機的發達經濟體，在需求持續存在的情況下商品供應不足，美國將面臨供應衝擊，這將增加通貨膨脹壓力，推動價格上漲。

美國聯準會主席鮑爾此前曾稱，美國徵收的關稅高於預期，這將導致通貨膨脹上升以及經濟增長速度放緩。不過，川普則認為，美國幾乎不存在通貨膨脹，美國經濟可能放緩的原因在於聯準會主席不願意降低利率。

而在上個月舉行的IMF和世界銀行春季會議上，貝森特曾說，這兩個國際機構應該回到它們的核心使命，即經濟穩定與發展，而非過度涉足氣候、性別與平等等議題。他還呼籲IMF成為一個「直言不諱的真相揭示者」，並指IMF應「點名像中國這樣長期實施對全球造成扭曲的政策及不透明貨幣做法的國家」。