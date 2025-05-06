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香港金管局賣出創紀錄港幣買美元 捍衛聯繫匯率制度

經濟日報／ 編譯黃淑玲／綜合外電
香港金融管理局大賣港幣買美元，將港幣兌美元匯價力壓在交易區間之內。 路透
香港金融管理局大賣港幣買美元，將港幣兌美元匯價力壓在交易區間之內。 路透

彭博資訊報導，香港金融管理局持續大規模買進美元、賣出港幣，以捍衛聯繫匯率制度。

香港金管局今（6）日周二送至彭博資訊終端機頁面的警示資訊顯示，在港幣測試交易區間的強端價位之後，香港金管局已花費創紀錄的605億港幣來購買美元。這不包括金管局自上周五以來累計賣出的561億港元。

隨著美元持續走弱，並且有跡象顯示美國有望與主要貿易夥伴達成貿易協議，亞洲貨幣近日普遍走強。本季至今，港幣兌美元已升值0.4%，周一觸及7.75至7.85交易區間的強端。

亞洲出口導向型經濟體的貨幣集體走強，已引發相關央行決策官員的擔憂。因為，雖然本國貨幣升值有助吸引外資流入並降低進口成本，但會削弱出口產品的競爭力。

周一台幣兌美元盤中強勢升破30元整數關卡，台灣央行官員就表示，如果台幣的穩定受到威脅，央行將會介入。台幣兌美元匯率最近幾個交易日陡升，創近40年最大升幅。

台幣 貨幣 香港

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