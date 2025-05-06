東協十加三連線抗美 新設人民幣出資的快速融資工具

東協與中日韓（十加三）財長和央行行長會議4日在義大利米蘭舉行，在美國總統川普高關稅衝擊全球之際，會議發表聯合聲明，表明貿易保護主義加劇對全球經貿壓力，導致經濟分裂，呼籲加強地區合作。會議一致通過在清邁倡議多邊化下，新設以人民幣等可自由使用貨幣出資的快速融資工具相關安排。中國大陸財長藍佛安在會上喊話，中方願與十加三各方一道，堅持開放包容，團結協作，不斷深化區域財金合作。

亞洲國家是川普對等關稅政策的重災區，其中柬埔寨的稅率最高達49%，惟大陸以外的多數國家目前正處90天的豁免期。

日本共同社指出，前述聯合聲明對有可能給亞洲地區經濟造成較大打擊的美國關稅政策「進行制約」，鮮明展現了團結一致推進自由貿易的姿態。

據報導，與會的日本財務大臣加藤勝信在會後舉行記者會，透露與會國「共享了有關美國關稅現狀的認識」，再次確認為了經濟穩定而協作的重要性。

大陸財長藍佛安在會上表示，當前全球化遭遇逆流，單邊主義、保護主義抬頭，各方應堅持多邊主義和自由貿易，加強宏觀政策溝通協調，深化區域內貿易投資合作，維護產供鏈穩定暢通。

會議聯合聲明指，東協與中日韓地區的前景正面臨更大的不確定性，呼籲加強地區團結與合作，共同因應日益加劇的不確定性。

聲明提到，東協與中日韓將加強宏觀經濟政策對話，推動區域財金合作，確保產業鏈供應鏈穩定暢通，共同維護區域經濟金融穩定，並全力支持有力實施區域全面經濟夥伴協定（RCEP）。

特別受到關注的是，會議同意擴大「清邁倡議多邊化」融資模式適用範圍，不僅適用於金融危機，也適用於傳染病大流行和自然災害發生。