從代工到品牌出海 陸企廣交會新氣象

作為中國外貿的「晴雨表」和「風向標」，第137屆廣交會已閉幕。在本屆廣交會上，中國企業紛紛攜優質產品和自主品牌參展。本屆廣交會參展企業約3.1萬家，其中擁有自主品牌的企業1.7萬多家，占比超過一半。

中新社報導，廣交會秘書處常務副主任、中國對外貿易中心集團有限公司展覽總監劉曉敏稱，廣交會作為國際貿易的促進平台，肩負著助力企業多元化發展、促進外貿轉型昇級的使命，已經從「中國製造」的窗口升級為「中國品牌」的舞台，見證了中國外貿堅韌不拔的出海之路，見證了從代工出海到產品出海再到品牌出海的歷史跨越。

以中國家電企業為例，早期家電產品出口主要以OEM（原始設備製造商）模式為主，為國際品牌代工生產。如今，美的、格力、海爾等一批自主品牌正引領全球家電行業發展潮流。

在本屆廣交會的珠海格力電器股份有限公司展位，「核心零部件—整機產品—場景解決方案」的全產業鏈展示空間格外吸睛，超百款產品亮相。格力國際貿易公司拉美業務部部長賈建立稱，在全球範圍內，其自主品牌產品出口額占其出口總額的70%，在共建一帶一路國家市場中的占比更是超85%。

「隨著行業成熟度越來越高，貼牌代工業務的利潤率一定越來越低」。廣東吉拓戶外用品有限公司董事長劉詩蘊表示，品牌能為企業帶來更高的客戶粘度和利潤、更強的談判主導權和可持續發展性。

本屆廣交會上，跨境支付公司PingPong（杭州乒乓智能技術有限公司）發布了一批中國中小企業品牌出海創新案例。

PingPong大中華區華南業務負責人鄭元佳認為，中國品牌出海正在經歷一場從「走出去到走進去」的深刻轉型，越來越多的企業不再滿足於簡單的產品出口，而是通過技術創新、品牌建設和文化認同，真正融入全球市場。