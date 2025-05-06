從代工到品牌出海 陸企廣交會新氣象

聯合報／ 大陸中心／綜合報導

作為中國外貿的「晴雨表」和「風向標」，第137屆廣交會已閉幕。在本屆廣交會上，中國企業紛紛攜優質產品和自主品牌參展。本屆廣交會參展企業約3.1萬家，其中擁有自主品牌的企業1.7萬多家，占比超過一半。

中新社報導，廣交會秘書處常務副主任、中國對外貿易中心集團有限公司展覽總監劉曉敏稱，廣交會作為國際貿易的促進平台，肩負著助力企業多元化發展、促進外貿轉型昇級的使命，已經從「中國製造」的窗口升級為「中國品牌」的舞台，見證了中國外貿堅韌不拔的出海之路，見證了從代工出海到產品出海再到品牌出海的歷史跨越。

以中國家電企業為例，早期家電產品出口主要以OEM（原始設備製造商）模式為主，為國際品牌代工生產。如今，美的、格力、海爾等一批自主品牌正引領全球家電行業發展潮流。

在本屆廣交會的珠海格力電器股份有限公司展位，「核心零部件—整機產品—場景解決方案」的全產業鏈展示空間格外吸睛，超百款產品亮相。格力國際貿易公司拉美業務部部長賈建立稱，在全球範圍內，其自主品牌產品出口額占其出口總額的70%，在共建一帶一路國家市場中的占比更是超85%。

 「隨著行業成熟度越來越高，貼牌代工業務的利潤率一定越來越低」。廣東吉拓戶外用品有限公司董事長劉詩蘊表示，品牌能為企業帶來更高的客戶粘度和利潤、更強的談判主導權和可持續發展性。 　　

本屆廣交會上，跨境支付公司PingPong（杭州乒乓智能技術有限公司）發布了一批中國中小企業品牌出海創新案例。

PingPong大中華區華南業務負責人鄭元佳認為，中國品牌出海正在經歷一場從「走出去到走進去」的深刻轉型，越來越多的企業不再滿足於簡單的產品出口，而是通過技術創新、品牌建設和文化認同，真正融入全球市場。 

中小企業 品牌 廣東

延伸閱讀

「危國安」美議員要求阿里、百度、微博等25家中企下市

廣交會開幕 1.2萬家企業參展

同期新高 廣交會逾22萬境外買家到會

因應關稅戰變化 近5成大陸外貿企業「將減少對美業務」

相關新聞

陸推海洋經濟 拓藍色糧倉

大陸自然資源部5日通報一季度海洋經濟發展情況顯示，今年一季度，大陸全國海洋水產品產量同比增長4.5%，通過科技創新加快形...

從代工到品牌出海 陸企廣交會新氣象

作為中國外貿的「晴雨表」和「風向標」，第137屆廣交會已閉幕。在本屆廣交會上，中國企業紛紛攜優質產品和自主品牌參展。本屆...

非真正的自動駕駛 小米汽車將智駕更名為輔助駕駛

隨大陸對智慧駕駛產業的監管加強，經歷過車禍事故的小米汽車，近期調整其SU7新車訂購頁面中的措辭，將「智駕」更名為「輔助駕...

陸五一消費成績單出爐 陸零售、餐飲企業銷售年增6.3%

隨著大陸五一假期步入尾聲，五一消費成績單也出爐，大陸商務部數據顯示，假期大陸全國重點零售和餐飲企業銷售額年增6.3%。商...

陸券商Q1營收年增24.6% 行業走出急凍寒冬了嗎？

在經歷2024年行業急凍低谷，大陸上市券商2025年第1季報告披露收官，營收最高年增800.98%、淨利潤最高年增391...

經濟轉好訊號？陸三大工程機械巨頭Q1業績回暖

大陸三大工程機械行業三一重工、徐工機械和中聯重科日前陸續披露了第1季業績公告，報告期內3家企業營收、淨利潤均實現增長。其...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。