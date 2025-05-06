大陸「洗產地」廣告湧現
中國大陸出口業者正忙著透過第三國轉運的方式「洗產地」，以規避美國總統川普對中國實施的145%高昂關稅。大陸社群媒體平台上出現大量提供洗產地服務的廣告。同時，鄰近國家警覺到有大量陸貨湧入，擔心本國淪為這些實際銷往美國商品的中繼站。
根據英國金融時報報導，小紅書這類社群平台上開始出現不少廣告，顯示能為出口商提供服務，把貨物轉至馬來西亞等國，靠當地發出新的原產地證明，再把商品運往美國。
例如一則廣告顯示：「美國對中國產品加徵關稅？透過馬來西亞轉運，變成東南亞貨！」「美國限制中國木製地板與餐具？馬來西亞『洗產地』，順利通關！」
越南工商部上月呼籲本地貿易協會、出口商與製造商加強檢查原料與投入商品原產地，避免發放偽造產地證明書；泰國外貿局也宣布將強化對出口美國商品的原產地檢查，避免逃避關稅。
一名跨境貿易顧問表示，規避川普關稅措施的兩大手段，除了洗產地以外，另一種則是將高價商品與低價商品混裝。
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