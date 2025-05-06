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非洲貿易商 採人民幣支付

經濟日報／ 記者黃雅慧／綜合報導

港媒報導指出，隨著地緣政治緊張局勢升溫，非洲貿易商更多避開美元，轉而使用人民幣，構建起「非正式的人民幣支付網絡」，與世界第二大經濟體中國做生意。

南華早報報導，位於非洲肯亞首都內羅畢東北部的商業中心伊斯特利，貿易商們建立起民間中國進口商品付款結算模式：貿易商以當地貨幣付款，物流公司作為關鍵代理商，提供兌換服務，負責向大陸賣家支付人民幣。

此外，這些物流公司還促進廣州、義烏等中國大陸採購中心的貨物流動，許多非洲貿易商在這些地方採購產品進行銷售。中國賣家直接從物流公司收到付款，然後將貨物運送到內羅畢。

除了肯亞外，奈及利亞也有人民幣民間交易，因奈及利亞是大陸在非洲的第二大出口目的地，也是大陸在非洲的第一大工程承包市場、第三大貿易夥伴和主要投資目的地國。且中奈雙方央行在2018年4月於北京簽署了中奈雙邊本幣互換協議，且於2021年6月、2024年12月再續簽三年。

北京諮詢公司睿納新國際的政策分析師奧維格韋·埃古表示，使用人民幣繞過美元的非正式貿易結算模式，並非只存在於肯亞或奈及利亞，很可能擴展到整個非洲乃至世界其他地區。

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