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陸五一假期 零售餐飲年增逾6%
一連五天的大陸五一假期昨天結束，假期消費成績單昨晚出爐。大陸商務部數據顯示，假期大陸全國重點零售和餐飲企業銷售額年增百分之六點三。重點監測零售企業家電、汽車、通訊器材銷售額同比分別成長百分之十五點五、百分之十三點七和百分之十點五。
大陸交通運輸部數據顯示，五月一日至五日，預計大陸全社會跨區域人員流動量達十四點六七億人次，民航和鐵路運輸量均較去年同期提升逾一成。
新華社報導，據大陸商務部數據，五一假期前四天，汽車以舊換新補貼申請量超過六萬分，帶動新車銷售八十八億元（人民幣，下同）；消費者購買十二大類家電產品三五六萬台，帶動銷售一一九億元；購買手機等數位產品二四二萬件，帶動銷售六十四億元。
假期間，重點監測電商平台智慧家居產品銷售額年增超過百分之廿。服務消費和餐飲文旅市場升溫。假期重點監測餐飲企業銷售額年增百分之八點七。
微信團隊「微信派」昨發布五一假期報告，微信支付數據顯示，假期間，高鐵出行、公共交通、餐飲位居前列，微信支付消費筆數較去年成長超過百分之十。大陸居民出境遊方面，出境微信支付交易筆數年增百分之三十七；在外國人赴陸、港人北上方面，今年五一假期前三天，微信支付外卡數據顯示，外籍用戶在大陸境內消費筆數、金額年增近二倍；港人北上到大陸消費筆數、金額相較去年假期均實現翻倍。
央視指出，伴隨免簽政策持續優化、退稅政策等，今年假期「中國遊」吸引力加大，入境遊市場熱度攀升，以北京口岸為例，一至四日，入境外國人三點五萬人次，年成長百分之七十八，其中享受免簽便利政策的達兩萬人次，較去年成長二點一倍。
中國社科院旅遊研究中心特約研究員王笑宇表示，目前大陸入境旅遊收入占總GDP為百分之○點五左右。
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