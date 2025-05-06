美中貿易戰持續 陸富人撤出美房市

美中貿易戰持續，香港南華早報指出，愈來愈多中國大陸富人逐漸將注意力和資金從美國轉向其他房地產市場。與近二年不同的是，二○二三年時，美國仍是大陸買家的首選目的地。

報導援引馬來西亞不動產公司Juwai IQI追蹤數據顯示，二○二四年，大陸買家對五百萬美元以上房產的需求，轉移到了泰國、澳洲和加拿大等地。Juwai IQI聯合創始人兼集團首席執行長安薩里表示，地緣政治摩擦、保護主義和對房地產交易審查的加強，使一些買家望而卻步。「中國人對美國房產的投資，已從二○一七年的高峰值下降超過百分之五十以上」。

南華早報指出，上述趨勢反映出在美國總統川普執政期間，美國作為海外觀光客與國際學生目的地的吸引力已有所減弱。

路透四月曾指，由於關稅戰所引發對美國經濟放緩疑慮，美國三月現有房屋銷售跌幅超過預期，市場需求顯著下滑。據全美房地產經紀人協會（NAR）數據，當地三月房屋銷售下降百分之五點九。

NAR的最新數據顯示，中國大陸投資者連續第十一年為美國住宅房地產的最大外國買家，但其投資額較去年大減超過百分之四十。截至二○二四年三月的十二個月內，中國大陸籍買家在美國房產上花費七十五億美元，遠低於前一年的一三○億美元。

部分房仲觀察到，相較於二○二四年，中國大陸買家的目光正在轉向澳洲、新加坡和英國。根據官方數據，二○二四年首季，中國大陸買家在新加坡購買約三百套住宅，較去年同期的二一二套增長約百分之四十二。