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非真正的自動駕駛 小米汽車將智駕更名為輔助駕駛

聯合報／ 記者謝守真／即時報導
小米悄悄調整了 SU7 新車訂購頁面中的措詞，主要將「智駕」更名為「輔助駕駛」。(圖取自IT之家)
小米悄悄調整了 SU7 新車訂購頁面中的措詞，主要將「智駕」更名為「輔助駕駛」。(圖取自IT之家)

隨大陸對智慧駕駛產業的監管加強，經歷過車禍事故的小米汽車，近期調整其SU7新車訂購頁面中的措辭，將「智駕」更名為「輔助駕駛」。專家表示，目前新能源車搭載的智駕技術仍處輔助駕駛階段。

界面新聞指，具體看小米在訂購頁上，將小米SU7標準版搭載的Xiaomi Pilot Pro由「小米智駕Pro」更名為「小米輔助駕駛Pro」；小米SU7 Pro、小米SU7 Max搭載的Xiaomi HAD，由「小米智駕Max」更名為「小米端對端輔助駕駛」。

在此之前，一輛小米SU7轎車曾於3月29日深夜，在安徽銅陵德上高速公路發生交通事故，造成三名大學生死亡。而據小米官方公布的資訊顯示，該車在事故前處於NOA智慧輔助駕駛狀態，這起事故也引起大陸車界對智駕安全問題的討論和關注。

此後，各大車企在新車發布和產品宣傳時對智駕技術開始「保持克制」，而在行業主管部門方面，也加大規範和監管力度。4月16日，大陸工信部裝備工業一司強調，車企要「明確系統功能邊界和安全響應措施，不得進行誇大和虛假宣傳。」

4月21日，大陸汽車工業協會也發出關於規範駕駛輔助宣傳與應用的倡議書，呼籲企業規範行銷宣傳行為，應嚴格依據「汽車駕駛自動化分級」（GB/T 40429—2021），杜絕虛假宣傳與過度行銷。

快科技引述業內專家稱，目前新能源車搭載的智駕技術仍處輔助駕駛階段，本質是幫助駕駛員提高行車安全性和便利性，而非真正意義上的自動駕駛或無人駕駛。更恰當的稱謂應是「智慧輔助駕駛」，重點在於「輔助」而非「智慧」。

SU7 交通事故 輔助駕駛

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