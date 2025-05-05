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陸五一消費成績單出爐 陸零售、餐飲企業銷售年增6.3%

聯合報／ 記者黃雅慧／即時報導
大陸商務部數據顯示，假期大陸全國重點零售和餐飲企業銷售額年增6.3%。圖為五一假期間，遊客在廣東佛山市南風古灶旅遊休閒區體驗畫面。圖取自新華社
大陸商務部數據顯示，假期大陸全國重點零售和餐飲企業銷售額年增6.3%。圖為五一假期間，遊客在廣東佛山市南風古灶旅遊休閒區體驗畫面。圖取自新華社

隨著大陸五一假期步入尾聲，五一消費成績單也出爐，大陸商務部數據顯示，假期大陸全國重點零售和餐飲企業銷售額年增6.3%。商務部重點監測零售企業家電、汽車、通訊器材銷售額同比分別增長15.5%、13.7%和10.5%。

新華社報導，商務部數據透露，2025年初至5月5日0時，汽車以舊換新補貼申請量突破300萬份；消費者購買12大類家電以舊換新產品5,516萬台，購買手機等數碼產品4,167萬件。假期前四天，汽車以舊換新補貼申請量超6萬份，帶動新車銷售人民幣88億元；消費者購買12大類家電產品356萬台，帶動銷售人民幣119億元；購買手機等數碼產品242萬件，帶動銷售人民幣64億元。

假期期間，商務部重點監測電商平台智能家居產品銷售額年增超20%。服務消費持續升溫，餐飲文旅市場紅火。據商務大數據監測，假期全國重點監測餐飲企業銷售額年增8.7%。

另外，微信團隊「微信派」5日發布「2025 五一假期報告」，主要圍繞五一假期中的微信支付數據進行回顧。五一假期間，高鐵出行、公共交通、餐飲增速位居前列，其中大陸地區微信支付消費筆數較去年增長超10%，微信支付餐飲行業交易筆數年增12.3%。

在大陸居民「出境遊」方面，出境微信支付交易筆數年增37%；在外國人赴陸、港人北上方面，今年五一假期前三天，微信支付外卡數據顯示，外籍用戶在境內消費筆數、金額年增近2倍；港人北上到內地消費筆數、金額相較去年假期均實現翻倍。

在大陸熱門旅遊城市部分，上海市商務委發布，據消費市場大數據實驗室（上海）監測數據，4月30日-5月4日，全市線上線下共計消費人民幣594.6億元，年增13.1%。其中，線下消費331.5億元，年增13.2%；線上消費263.1億元，年增12.9%。監測的35個商圈客流總量達到2,993萬人，年增12.8%。入境消費持續火爆，境外赴滬消費4.55億元，年增211.6%。

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