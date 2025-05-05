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東協+3會議 中國財長籲深化區域財金合作

中央社／ 台北5日電
第28屆東協與中日韓（10+3）財長和央行行長會議5月4日在義大利米蘭舉行，大陸財政部部長藍佛安出席並作為聯合主席主持會議部分議題。（圖／取自大陸財政部官網）
第28屆東協與中日韓（10+3）財長和央行行長會議5月4日在義大利米蘭舉行，大陸財政部部長藍佛安出席並作為聯合主席主持會議部分議題。（圖／取自大陸財政部官網）

第28屆東協與中日韓（10+3）財長和央行行長會議4日在義大利米蘭舉行，中國財政部長藍佛安呼籲各方應堅定落實10+3領導人會議共識，堅持多邊主義和自由貿易，深化區域財金合作。

據中國財政部微信公眾號今天發布的消息指出，第28屆東協與中日韓（10+3）財長和央行行長會議4日在義大利米蘭舉行。會議主要討論全球和區域宏觀經濟形勢、10+3區域財金合作等議題，並發表聯合聲明。

中國財政部部長藍佛安出席會議，並作為聯合主席主持會議部分議題。

藍佛安表示，全球化遭遇逆流，單邊主義、保護主義抬頭，不確定性因素明顯增多。10+3區域也面臨複雜嚴峻的內外部挑戰，各方應堅定落實10+3領導人會議共識，堅持多邊主義和自由貿易，加強宏觀政策溝通協調，深化域內貿易投資合作，維護產供鏈穩定暢通。

藍佛安表示，中方願與10+3各方一同，團結協作，深化區域財金合作，以本區域的穩定性和確定性應對世界的不穩定和不確定。

會前，藍佛安主持中日韓財長和央行行長會議，以及首次10+3財長閉門交流會，並在10+3財長閉門交流會上介紹中國財政政策在有效平衡促進經濟增長與維護財政中長期可持續性的關係、應對人口老齡化挑戰等方面的做法和經驗。

會議期間，藍佛安分別和馬來西亞第二財政部長阿米爾韓沙（Amir Hamzah Azizan）、印尼財政部長穆里亞尼（Sri Mulyani Indrawati）、日本財務大臣加藤勝信等舉行雙邊會見或交流，主要就全球和區域宏觀經濟形勢、10+3財金管道合作及雙邊合作重點議題等交換意見。中國財政部副部長廖岷陪同參加。

此外，藍佛安代表中方宣布向10+3宏觀經濟研究辦公室（AMRO）中國技術援助信托基金續捐400萬美元。

義大利 馬來西亞

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