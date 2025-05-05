快訊

虐死剴剴…保母劉彩萱傳Line超渡 「疏文」求免入監、免高額求償金

新台幣狂升進入「2」字頭 學者曝央行的難言之隱

聽新聞
0:00 / 0:00

謝鋒：如美方準備要談 就應拿出平等尊重互惠態度

聯合報／ 記者賴錦宏／即時報導
大陸駐美大使謝鋒表示，如果美國準備要談，就應當拿出平等、尊重、互惠的態度。（圖／取自大陸駐美國大使館官網）
大陸駐美大使謝鋒表示，如果美國準備要談，就應當拿出平等、尊重、互惠的態度。（圖／取自大陸駐美國大使館官網）

中美關稅戰持續膠著，上周大陸商務部露出鬆動跡象，大陸駐美大使謝鋒指出，濫施關稅損人害己，並明確表示如果美國準備要談，就應當拿出平等、尊重、互惠的態度。

據大陸駐美大使館官網消息，當地時間3日舉辦使館開放日暨甘肅省推介活動。謝鋒在致辭時說，經濟全球化已從涓涓細流匯聚成滾滾浪潮，各國優勢互補是生產力發展的客觀要求，經貿關係不是零和遊戲，貿易壁壘如同抽刀斷水。

謝鋒進一步稱，美國從國際貿易中受益頗豐，既享受了來自全球物美價廉的商品，又在金融、科技、服務等高附加值領域佔據明顯優勢。光2022年美資企業在華銷售額，就比中資企業在美銷售額多出4,000多億美元。

謝鋒說，中美經貿合作總體是平衡的、雙贏的，他批評濫施關稅損人害己，干擾企業正常生產經營和民眾生活消費，引發全球金融市場劇烈波動，破壞世界經濟長期穩定增長。

他強調，「我們不願打關稅戰，但不怕打。我們堅定維護的不僅僅是自身正當權益，而且是國際經貿秩序。如果美方準備要談，就應當拿出平等、尊重、互惠的態度」。

謝鋒還指出，無論國際風雲如何變幻，中國將繼續以高質量發展、高水平開放的確定性應對外部不確定性。

此前，大陸商務部2日以不具名發言人名義指出，美國高層多次表態願與中國就關稅問題進行談判，也通過相關方面多次主動向中國傳遞信息。對此，中國正在進行評估。

延伸閱讀

美課境外拍攝電影100%關稅 川普這理由太牽強被轟 業者怨沒預警

關稅戰 中駐美大使：美方要談應拿出平等尊重態度

陸企靠這招規避川普關稅 小紅書等「洗產地」廣告湧現

紡織股王、股后落難 匯率＋關稅夾殺 營運展望添變數

相關新聞

謝鋒：如美方準備要談 就應拿出平等尊重互惠態度

中美關稅戰持續膠著，上周大陸商務部露出鬆動跡象，大陸駐美大使謝鋒指出，濫施關稅損人害己，並明確表示如果美國準備要談，就應...

陸財長藍佛安東協+3會議 籲堅持多邊主義和自由貿易

第28屆東協與中日韓（10+3）財長和央行行長會議4日在義大利米蘭舉行，大陸財政部長藍佛安呼籲各方應堅定落實10+3領導...

北京亦莊打造電競城 吸客20萬

傍晚，打扮時尚的年輕人絡繹不絕地從北京地鐵17號線北神樹站走出，奔向一片靜謐廠房中閃著耀眼光芒的潮流地標—北京智慧電競賽...

陸氫能專利競爭力 居全球第一

日經新聞日前引述最新研究調查報導，中國大陸在氫能相關專利的競爭力方面已經超越日本，成為全球領跑者。報導稱，憑藉在太陽能和...

陸企研發規模創高 比亞迪居冠

中國大陸上市公司年度研發投入的規模再創新高，2024年共有290家上市公司研發支出超過人民幣10億元（合約新台幣42億元...

外媒：華為在深圳建先進晶片廠 減少對外依賴

英國金融時報（FT）報導，中國大陸科技巨擘華為正在深圳興建先進晶片生產線，作為當地半導體設施網的一環，以降低大陸對外國技...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。