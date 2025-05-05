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中國五一連假車企花式降價促消費 再掀價格戰

中央社／ 台北5日電

中國五一連假期間，在中國的10餘家外國及本土車企均祭出降價優惠，包括推出5年零息車貸、調高補貼等吸引買氣，促使中國汽車市場的價格戰步入今年以來的小高峰。

據證券時報、每日經濟新聞等中國媒體報導，特斯拉在中國推出煥新版Model Y「5年0息」活動；賓士旗下的smart品牌則以「一口價」方式直接降價。相關銷售人員表示，smart精靈1限時限量一口價人民幣14.99萬元（約新台幣62萬元）起，比原價降了1.4萬元。

中國本土品牌長城汽車旗下品牌哈弗也推出「一口價」活動，購買全系車型限時優惠最多4萬元。

中國多家「4S」店也推出0首付免息、特價車、以舊換新補貼等限時優惠購車政策。「4S」店是指汽車特許經營店提供的服務包括整車銷售（Sale）、零配件（Sparepart）、售後服務（Service）、資訊回饋（Survey）。

除了車企外，地方政府也透過政策促進消費。深圳市商務局等兩部門發布「2025年深圳商務投促領域支持政策要點」表示，支持汽車以舊換新，對通過報廢更新方式換購小汽車，給予1.5萬元或2萬元補貼。

雖然各大車企推出各式降價優惠，但汽車降價對銷量的促進效果逐漸衰退。報導指出，近日麥肯錫發布的報告顯示，中國汽車市場價格戰愈演愈烈，但消費者的回應難稱熱情。

報告提到，價格戰對銷量的刺激已經微乎其微，價格戰的「凈刺激效果」，即對價格戰持積極態度的消費者比例減去持消極態度的消費者比例，僅剩3.6%。

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