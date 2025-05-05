陸財長藍佛安東協+3會議 籲堅持多邊主義和自由貿易

第28屆東協與中日韓（10+3）財長和央行行長會議4日在義大利米蘭舉行，大陸財政部長藍佛安呼籲各方應堅定落實10+3領導人會議共識，堅持多邊主義和自由貿易，加強宏觀政策溝通協調，深化域內貿易投資合作，維護產供鏈穩定暢通，為區域經濟金融穩定和一體化進程做出更大貢獻。

根據大陸財政部5日發布的新聞稿，這次會議主要討論了全球和區域宏觀經濟形勢、10+3區域財金合作等議題，並發表了聯合聲明。藍佛安出席並作為聯合主席主持會議部分議題，副部長廖岷陪同參會。

藍佛安表示，當前世界經濟格局深刻調整，全球化遭遇逆流，單邊主義、保護主義抬頭，不穩定不確定性因素明顯增多。10+3區域經濟展現較強韌性、擁有較大增長空間，但也面臨複雜嚴峻的內外部挑戰。

他呼籲，各方應堅定落實10+3領導人會議共識，堅持多邊主義和自由貿易，加強宏觀政策溝通協調，深化域內貿易投資合作，維護產供鏈穩定暢通，為區域經濟金融穩定和一體化進程做出更大貢獻。

藍佛安指出，4月初召開的中共中央周邊工作會議提出，要與周邊國家鞏固戰略互信，深化發展融合，攜手共創美好未來。中方願與10+3各方一道，堅持開放包容，團結協作，不斷深化區域財金合作，以本區域的穩定性和確定性應對世界的不穩定和不確定。

藍佛安並代表中方宣布向10+3宏觀經濟研究辦公室（AMRO）中國技術援助信託基金續捐400萬美元，並見證捐資簽約儀式，進一步支持區域成員加強宏觀經濟監測和維護金融穩定能力建設。

新聞稿稱，會議支持更新10+3財金合作戰略方向，同意推出聚焦中長期結構性問題的技術援助工具，肯定了清邁倡議多邊化融資模式討論進展，歡迎AMRO高管順利換屆、10+3財金智庫網絡成功擴員、區域本幣債券市場深化發展，批准災害風險融資倡議未來路線圖概念文件。

會前，藍佛安還主持了中日韓財長和央行行長會議，以及首次10+3財長閉門交流會，並在10+3財長閉門交流會上重點介紹了中國財政政策在有效平衡促進經濟增長與維護財政中長期可持續性的關係、應對人口老齡化挑戰等方面的做法和經驗。

會議期間，藍佛安分別與馬來西亞財政部第二部長阿米爾．哈姆札、印尼財政部部長英卓華、日本財務大臣加藤勝信等舉行雙邊會見或交流，主要就全球和區域宏觀經濟形勢、10+3財金渠道合作及雙邊合作重點議題等交換意見。