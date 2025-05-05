快訊

「你有何資格利用剴剴？」 呂秋遠私生子生母連4問：讓真相攤陽光下

旅台美男為自拍爬羅馬競技場欄柵遭刺穿脊椎 慘狀懸掛如死屍

NBA／下剋上！希爾德爆發加柯瑞甦醒 勇士搶七大戰痛擊火箭

聽新聞
0:00 / 0:00

陸財長藍佛安東協+3會議 籲堅持多邊主義和自由貿易

聯合報／ 大陸中心／即時報導
第28屆東協與中日韓（10+3）財長和央行行長會議5月4日在義大利米蘭舉行，大陸財政部部長藍佛安出席並作為聯合主席主持會議部分議題。（圖／取自大陸財政部官網）
第28屆東協與中日韓（10+3）財長和央行行長會議5月4日在義大利米蘭舉行，大陸財政部部長藍佛安出席並作為聯合主席主持會議部分議題。（圖／取自大陸財政部官網）

第28屆東協與中日韓（10+3）財長和央行行長會議4日在義大利米蘭舉行，大陸財政部長藍佛安呼籲各方應堅定落實10+3領導人會議共識，堅持多邊主義和自由貿易，加強宏觀政策溝通協調，深化域內貿易投資合作，維護產供鏈穩定暢通，為區域經濟金融穩定和一體化進程做出更大貢獻。

根據大陸財政部5日發布的新聞稿，這次會議主要討論了全球和區域宏觀經濟形勢、10+3區域財金合作等議題，並發表了聯合聲明。藍佛安出席並作為聯合主席主持會議部分議題，副部長廖岷陪同參會。

藍佛安表示，當前世界經濟格局深刻調整，全球化遭遇逆流，單邊主義、保護主義抬頭，不穩定不確定性因素明顯增多。10+3區域經濟展現較強韌性、擁有較大增長空間，但也面臨複雜嚴峻的內外部挑戰。

他呼籲，各方應堅定落實10+3領導人會議共識，堅持多邊主義和自由貿易，加強宏觀政策溝通協調，深化域內貿易投資合作，維護產供鏈穩定暢通，為區域經濟金融穩定和一體化進程做出更大貢獻。

藍佛安指出，4月初召開的中共中央周邊工作會議提出，要與周邊國家鞏固戰略互信，深化發展融合，攜手共創美好未來。中方願與10+3各方一道，堅持開放包容，團結協作，不斷深化區域財金合作，以本區域的穩定性和確定性應對世界的不穩定和不確定。

藍佛安並代表中方宣布向10+3宏觀經濟研究辦公室（AMRO）中國技術援助信託基金續捐400萬美元，並見證捐資簽約儀式，進一步支持區域成員加強宏觀經濟監測和維護金融穩定能力建設。

新聞稿稱，會議支持更新10+3財金合作戰略方向，同意推出聚焦中長期結構性問題的技術援助工具，肯定了清邁倡議多邊化融資模式討論進展，歡迎AMRO高管順利換屆、10+3財金智庫網絡成功擴員、區域本幣債券市場深化發展，批准災害風險融資倡議未來路線圖概念文件。

會前，藍佛安還主持了中日韓財長和央行行長會議，以及首次10+3財長閉門交流會，並在10+3財長閉門交流會上重點介紹了中國財政政策在有效平衡促進經濟增長與維護財政中長期可持續性的關係、應對人口老齡化挑戰等方面的做法和經驗。

會議期間，藍佛安分別與馬來西亞財政部第二部長阿米爾．哈姆札、印尼財政部部長英卓華、日本財務大臣加藤勝信等舉行雙邊會見或交流，主要就全球和區域宏觀經濟形勢、10+3財金渠道合作及雙邊合作重點議題等交換意見。

延伸閱讀

美中潛在關稅協商 美財長暗示 冬季將達成協議

誰先開始談？陸表態評估中 陸學者：陸外長財長赴美「被避而不見」

美烏簽署礦產協議 美財長：川普發給烏克蘭同花大順好牌

美財長：與韓國關稅協商已初具輪廓

相關新聞

謝鋒：如美方準備要談 就應拿出平等尊重互惠態度

中美關稅戰持續膠著，上周大陸商務部露出鬆動跡象，大陸駐美大使謝鋒指出，濫施關稅損人害己，並明確表示如果美國準備要談，就應...

陸財長藍佛安東協+3會議 籲堅持多邊主義和自由貿易

第28屆東協與中日韓（10+3）財長和央行行長會議4日在義大利米蘭舉行，大陸財政部長藍佛安呼籲各方應堅定落實10+3領導...

北京亦莊打造電競城 吸客20萬

傍晚，打扮時尚的年輕人絡繹不絕地從北京地鐵17號線北神樹站走出，奔向一片靜謐廠房中閃著耀眼光芒的潮流地標—北京智慧電競賽...

陸氫能專利競爭力 居全球第一

日經新聞日前引述最新研究調查報導，中國大陸在氫能相關專利的競爭力方面已經超越日本，成為全球領跑者。報導稱，憑藉在太陽能和...

陸企研發規模創高 比亞迪居冠

中國大陸上市公司年度研發投入的規模再創新高，2024年共有290家上市公司研發支出超過人民幣10億元（合約新台幣42億元...

外媒：華為在深圳建先進晶片廠 減少對外依賴

英國金融時報（FT）報導，中國大陸科技巨擘華為正在深圳興建先進晶片生產線，作為當地半導體設施網的一環，以降低大陸對外國技...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。