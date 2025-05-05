從投行看大陸／上海自由貿易帳戶最新政策解析

5月1日起上海自由貿易帳戶功能將進一步升級，達到提升跨境貿易投融資便利化水準的目的。

2025年3月27日上海市人大常委會表決通過了《上海市浦東新區促進中國（上海）自由貿易試驗區自由貿易帳戶業務發展若干規定》（以下簡稱若干規定），這是大陸首部專門規範自由貿易帳戶的地方性法規。該法規將推動自由貿易帳戶功能升級，提升跨境貿易投融資便利化水準，並將於5月1日起施行。

1、優化開戶流程

自由貿易帳戶的開戶主體包括在自貿區內註冊的企業、境外企業在區內設立的機構、境外企業和個人及在自貿區內工作的個人、上海市科創企業名單上的科創企業、符合條件的虹橋商務區企業等。值得台商注意的是，此次若干規定還特別鼓勵境外企業開立自由貿易帳戶。

若干規定明確銀行業金融機構在依照有關法律、行政法規以及人民銀行相關規定，進行客戶身份識別，審查開戶證明等資料的真實性、完整性和合規性的基礎上，可以優化自由貿易帳戶的開戶手續。

2、提升便利化水準

自由貿易帳戶與境外帳戶、境外機構境內離岸帳戶、境外機構境內帳戶之間以及自由貿易帳戶之間，可以依照國務院金融管理部門相關規定自由劃轉。

銀行業金融機構可為符合條件的自貿試驗區內企業開立的自由貿易帳戶，與其開立的境內其他人民幣銀行結算帳戶之間資金劃轉，提供便利服務。可以擴大跨境收付業務的網上銀行和其他數位化服務的覆蓋範圍，提升業務辦理功能，實現自由貿易帳戶業務的數位化辦理，實現全流程數位化辦理，降低企業時間成本。

若干規定還支持符合條件的自貿試驗區內經營主體，可通過自由貿易帳戶辦理業務，探索資金跨境自由流動和推進資本項目可兌換，實現高水準貿易投資便利化、自由化。

3、自由貿易帳戶功能拓展

銀行業金融機構可通過自由貿易帳戶，為跨國企業集團內本外幣頭寸集中管理和風險對沖、集團內以及供應鏈上經常項下集中和軋差收付、依託自貿試驗區內和境外市場的短期財務管理，提供本外幣一體化的金融服務。

在放寬併購貸款限制方面，臨港新片區內銀行分支機構可對非居民企業發放併購貸款時，按照國務院金融管理部門在滬機構制定的非居民併購貸款業務指引，適當放寬貸款比例與還款期限，助力跨境資本運作。

至於跨境套期保值的試點，銀行業金融機構可在人民幣期貨和現貨交易資金合規管理前提下，為符合條件的企業通過自貿試驗區內期貨經營機構，或期貨經營機構自貿試驗區內分支機構的自由貿易帳戶，提供一定限額內套期保值項下的保證金和期貨收益資金跨境人民幣結算服務。

4、放寬個人帳戶交易限制

若干規定首次明確銀行業金融機構可以為符合條件的境外個人，通過自由貿易帳戶開展涉及高新技術產業和戰略性新興產業等境內直接投資，提供適配的跨境金融服務。並要求金融機構需審核資金用途真實性，防範異常流動。

銀行業金融機構還可為開立自由貿易帳戶的境外個人，提供與非居民帳戶的自由劃款服務，以及與自貿試驗區內居民帳戶涉及薪酬匯劃、就醫、旅遊等工作生活方面，和經有關部門同意的其他資金結算便利服務。

(本文發自上海，網址www.mychinabusiness.com)