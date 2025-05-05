加州：對陸敞開貿易大門

經濟日報／ 記者陳言喬／綜合報導

美國加州州長紐森近日接受日本媒體《日經亞洲》在線採訪時說，川普政府的關稅政策對加州造成了巨大傷害，加州將繼續對中國「敞開貿易大門」。

紐森說，加州一直是中國「穩定的貿易夥伴」。雙方簽署了一系列省州、地縣和城市間的合作備忘錄。去年他訪陸時，更將與中國的聯繫延伸到了國家層面。他強調，加州對包括中國在內的所有貿易夥伴都「敞開大門」，因為全球貿易不是零和博弈，「我們彼此相互依存」。

談到川普政府的貿易政策，紐森表示，他之所以直言不諱地批評川普政府的貿易政策，是因為加州與美國其他州相比，「受影響尤為嚴重」。加州不僅與亞洲貿易往來廣泛，而且矽谷科技公司在亞洲擁有一體化的供應鏈和市場。「加州遭受的直接和間接經濟損失高達數十億美元」。

川普4月宣布所謂「對等關稅」後，紐森呼籲美國以外的經濟體不要對來自加州的商品採取報復性關稅措施。加州還成為美國第一個就關稅問題控告川普政府的州。

川普 美國

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